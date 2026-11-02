Tras los 38 milímetros de lluvia, Pergamino se prepara para una semana de tiempo cambiante

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Pergamino

Aunque el comienzo de la semana ofrece una pausa con cielo despejado y temperaturas primaverales, el pronóstico anticipa nuevas precipitaciones para el martes y el viernes.

La lluvia volvió a hacerse presente en Pergamino y dejó un registro acumulado de 38 milímetros durante el fin de semana. Las precipitaciones se concentraron en dos episodios, uno durante la madrugada del domingo y otro en las primeras horas de este lunes, que aportaron 11 y 27 milímetros, respectivamente.

Después de la inestabilidad, la jornada comenzó con cielo despejado y temperaturas agradables, una postal que invita a disfrutar de la primavera. Sin embargo, la tregua podría ser breve: de acuerdo con el pronóstico de Meteored, las lluvias regresarían este martes y volverían a aparecer hacia el viernes, por lo que la semana tendrá varios momentos de inestabilidad.

La pregunta, entonces, es cómo continuará el tiempo en Pergamino y qué comportamiento tendrán las precipitaciones en los próximos días, especialmente en un período del año en el que los pronósticos también comienzan a poner el foco en el fenómeno de El Niño.

Una semana con dos posibles episodios de lluvia Para este lunes se espera una jornada con condiciones agradables, cielo despejado y una temperatura máxima de 27 grados. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 grados, en un escenario que permitirá disfrutar de una pausa después de las precipitaciones.

Pero el buen tiempo podría durar poco. Según Meteored, para este martes se anticipa el regreso de las lluvias, que podrían comenzar durante la mañana y extenderse durante buena parte de la tarde. La probabilidad de precipitaciones alcanza el 90 por ciento y estará acompañada por viento marcado del sector este.

El panorama cambiaría nuevamente a partir del miércoles. Tanto esa jornada como la del jueves se presentarían con características plenamente primaverales, cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 26 grados.

El viernes, en cambio, marcaría otro cambio en las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa una jornada lluviosa, con imposición del viento sur y un descenso significativo de la temperatura, que se hará sentir durante el comienzo del próximo fin de semana.

Los registros en Pergamino y las localidades de la zona Las precipitaciones de las últimas dos madrugadas dejaron diferentes acumulados en el Partido de Pergamino. En la ciudad cabecera se contabilizaron 27 milímetros durante la madrugada de este lunes, que se sumaron a los 11 registrados el domingo, alcanzando así los 38 milímetros.

En las localidades y zonas rurales también se produjeron registros variables. Urquiza encabezó las mediciones con 35 milímetros, seguida por Alfonzo, con 30; Pinzón, con 28; Rancagua, con 26; y Arroyo Dulce, con 25.

El detalle de las precipitaciones fue el siguiente:

Pergamino: 38 mm (acumulados).

Urquiza: 35 mm.

Alfonzo: 30 mm.

Pinzón: 28 mm.

Rancagua: 26 mm.

Arroyo Dulce: 25 mm.

Peña: 22 mm.

Manuel Ocampo: 18 mm.

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Guerrico: 15 mm.

Mariano Benítez: 11 mm.

Acevedo: 10 mm.

El Socorro: 1 mm.

Las cifras reflejan que las lluvias no tuvieron la misma intensidad en todo el distrito, una característica que también resulta importante al momento de evaluar el comportamiento de las precipitaciones en la región.

El fenómeno de El NIño anticipa más lluvias que el promedio habitual. — PERGAMINO AL DIA El fenómeno de El Niño Al seguimiento de los pronósticos para esta semana se suma otro factor que comienza a tener protagonismo en los análisis meteorológicos: el fenómeno de El Niño.

También conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), se origina a partir del calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Esta modificación repercute en la circulación de la atmósfera y puede alterar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del planeta.

Para nuestra zona, su presencia suele estar relacionada con una mayor probabilidad de lluvias, especialmente durante la primavera y el verano. De acuerdo con los registros climáticos locales, esa influencia puede hacerse particularmente visible durante noviembre y diciembre.

No obstante, la presencia de El Niño no significa que necesariamente se produzcan precipitaciones extraordinarias ni que todas las localidades atraviesen las mismas condiciones. Las características geográficas, la circulación atmosférica y las particularidades de cada cuenca pueden generar diferencias importantes incluso entre ciudades cercanas.

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Por eso, aunque el fenómeno constituye un elemento relevante para comprender el panorama climático de los próximos meses, resulta fundamental prestar atención a los pronósticos específicos de Pergamino y su zona de influencia.

Dónde consultar las alertas y la información oficial Ante un escenario de posibles nuevas precipitaciones, la Municipalidad de Pergamino trabaja en el seguimiento de la situación y recuerda la importancia de consultar fuentes oficiales para mantenerse informado y conocer las recomendaciones correspondientes.

Los canales disponibles son:

Servicio Meteorológico Nacional: https://www.smn.gob.ar/alertas

Instagram: @munipergamino.

Atención al vecino: línea gratuita 147.