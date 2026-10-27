El Parque Solar de Pergamino aportará energía equivalente al consumo de 12.000 hogares

Pergamino

El emprendimiento se desarrolla en inmediaciones de Ayerza, a partir de un acuerdo entre la Cooperativa Eléctrica y Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., con el acompañamiento del Municipio. La obra permitirá incorporar 10 megavatios de potencia al sistema eléctrico local.

El primer Parque Solar de Pergamino registra un significativo avance en sus obras y comienza a consolidarse como uno de los proyectos de infraestructura energética más importantes para el Distrito. Ubicado en inmediaciones de Ayerza, el emprendimiento permitirá incorporar 10 megavatios de potencia al sistema eléctrico local, con una capacidad de generación equivalente al consumo de aproximadamente 12.000 hogares.

La iniciativa representa un paso relevante para Pergamino en materia de energías renovables y diversificación de las fuentes de abastecimiento eléctrico. Al mismo tiempo, constituye un ejemplo de articulación entre distintos sectores, ya que el proyecto fue rubricado entre la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y la empresa Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., con el acompañamiento del Municipio.

El avance de los trabajos permite observar cómo comienza a tomar forma una obra que tendrá impacto en la infraestructura energética de la ciudad y que apunta a incorporar generación de origen renovable al sistema local. La magnitud del emprendimiento, medida en función de su potencia prevista, lo ubica como una inversión estratégica para ampliar las alternativas de producción de energía en Pergamino.

Una apuesta a las energías renovables La construcción del Parque Solar constituye un avance en el camino hacia una matriz energética más diversificada, con una mayor participación de fuentes renovables. La generación fotovoltaica aprovecha la radiación solar para producir electricidad, sin recurrir a la combustión de combustibles durante ese proceso.

En ese marco, la incorporación de una potencia de 10 megavatios representa un aporte significativo para la infraestructura eléctrica local. La referencia a una generación equivalente al consumo de 12.000 hogares permite dimensionar la capacidad prevista del emprendimiento y su importancia dentro del esquema de abastecimiento.

La energía producida se integrará al sistema eléctrico, de acuerdo con las condiciones técnicas de conexión y operación de la instalación. Su aporte efectivo dependerá, entre otros factores, de la radiación solar disponible y del funcionamiento del parque.

La articulación entre el sector público, privado y cooperativo Uno de los aspectos centrales del proyecto es el esquema institucional que permitió impulsarlo. La participación de la Cooperativa Eléctrica, la empresa Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A. y el acompañamiento del Municipio de Pergamino conforman una articulación que busca concretar infraestructura de relevancia para el desarrollo local.

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Este modelo de cooperación adquiere importancia en un escenario en el que las inversiones energéticas requieren planificación, recursos y coordinación entre diferentes actores. La posibilidad de sumar capacidad de generación renovable representa una oportunidad para acompañar las necesidades futuras del distrito y avanzar en la incorporación de tecnologías vinculadas con fuentes limpias de energía.

En este sentido, el Parque Solar no constituye solamente una obra de infraestructura, sino también una iniciativa que expresa la convergencia de intereses públicos, privados y cooperativos en torno a un objetivo común: fortalecer las posibilidades de generación eléctrica en Pergamino.

Una obra estratégica para Pergamino El significativo avance de los trabajos en el predio ubicado en inmediaciones de Ayerza permite poner en perspectiva la dimensión del proyecto y su proyección para los próximos años. Una vez finalizado y operativo, el parque sumará una nueva fuente de generación al sistema eléctrico local, con la capacidad prevista de aportar energía equivalente al consumo de miles de hogares.

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La iniciativa se inscribe en un proceso de transformación de los sistemas energéticos, en el que la incorporación de fuentes renovables adquiere protagonismo tanto por las posibilidades de diversificar la generación como por la necesidad de acompañar el crecimiento de la demanda.

Para Pergamino, la concreción de su primer Parque Solar marcará un hito en materia de infraestructura energética. Con 10 megavatios de potencia proyectada, el emprendimiento representa una apuesta al desarrollo de nuevas alternativas de generación y a la cooperación entre instituciones y empresas para impulsar proyectos de impacto local.