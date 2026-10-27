> Zárate: capacitaron a directivos y auxiliares escolares en el uso correcto de extintores

Zárate

La jornada se realizó en la Escuela Secundaria N° 6 y combinó contenidos teóricos y prácticos para reforzar la prevención de incendios y la seguridad en las escuelas.

El Municipio de Zárate llevó adelante una capacitación sobre el uso correcto de extintores destinada a directivos y auxiliares de establecimientos educativos de distintos niveles. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura, buscó brindar herramientas para actuar ante posibles emergencias y fortalecer las medidas de prevención en las instituciones escolares.

Capacitación en seguridad para las escuelas de Zárate La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria N° 6 y estuvo orientada a fortalecer los conocimientos del personal que cumple funciones en los establecimientos educativos de la ciudad. El objetivo fue promover prácticas de prevención y ofrecer herramientas básicas para responder de manera adecuada ante una eventual emergencia.

La capacitación fue organizada por la Secretaría de Inclusión, Educación y Cultura del Municipio, en el marco de las acciones destinadas a acompañar a las instituciones educativas y contribuir a la construcción de espacios más seguros para estudiantes, docentes, directivos y auxiliares.

De la jornada participaron la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi; la presidenta del Consejo Escolar, Cecilia Paternoste; la directora de Educación, Fernanda Lago; la responsable del área de Infraestructura Escolar, Gilda Bonatti, y la asesora Nelda García.

Uso correcto de extintores y prevención de incendios Durante el encuentro, los asistentes recibieron información sobre los conceptos fundamentales vinculados con el uso adecuado de los extintores, también conocidos como matafuegos, y las medidas de seguridad que deben tenerse en cuenta frente a un principio de incendio.

La propuesta contempló una instancia teórica, en la que se abordaron los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento de estos equipos y su utilización segura, y una etapa práctica, que permitió a los participantes familiarizarse con su manejo.

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Este tipo de formación resulta relevante para el ámbito educativo, donde contar con personal preparado puede contribuir a una respuesta más organizada ante situaciones de riesgo. La identificación de los recursos disponibles y el conocimiento de los procedimientos básicos de seguridad forman parte de las herramientas necesarias para actuar con responsabilidad frente a una emergencia.

El Municipio continúa con acciones de formación y prevención La capacitación se inscribe en las iniciativas municipales destinadas a acompañar a las comunidades educativas mediante propuestas de formación vinculadas con la seguridad y la prevención.

A través de estas actividades, se busca que directivos y auxiliares incorporen conocimientos que puedan aplicar en sus lugares de trabajo, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y contribuir al cuidado de quienes concurren diariamente a las escuelas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de acciones en las instituciones educativas, con instancias que permitan reforzar conocimientos y promover una cultura de prevención ante posibles contingencias.