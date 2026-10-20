Zárate participa de la Final de los Juegos Bonaerenses 2026 con una delegación de 190 representantes

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Zárate

La delegación zarateña viajó a Mar del Plata para competir en las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026, en disciplinas deportivas y culturales.

Una delegación integrada por 190 representantes de Zárate partió desde el Palacio Municipal rumbo a Mar del Plata para participar de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026. Los competidores locales formarán parte de las categorías Adultos Mayores, Personas con Discapacidad (PCD), Cultura y Deporte, en una de las principales competencias de la provincia de Buenos Aires.

Una delegación de 190 zarateños viajó a Mar del Plata El contingente salió durante la noche del domingo desde el Palacio Municipal de Zárate con destino a Mar del Plata, ciudad que será sede de las finales provinciales de los Juegos Bonaerenses 2026. Según lo previsto, los participantes regresarán el próximo 24 de octubre.

Este año, 190 representantes de la ciudad tendrán la oportunidad de competir y mostrar sus habilidades en distintas disciplinas deportivas y expresiones culturales. La delegación incluye participantes de Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Cultura y Deporte.

La instancia final reúne a competidores de distintos municipios bonaerenses que llegaron a esta etapa luego de atravesar las instancias clasificatorias de la competencia.

Qué categorías representarán a Zárate en los Juegos Bonaerenses Los representantes zarateños participarán en cuatro grandes áreas: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad (PCD), Cultura y Deporte. De esta manera, la ciudad tendrá presencia en propuestas que abarcan tanto las actividades físicas como las disciplinas artísticas y culturales.

La delegación está conformada por los competidores, profesores y miembros de los equipos de las secretarías de Educación y Deporte y de Cultura de la Municipalidad de Zárate, quienes acompañarán a los participantes durante el desarrollo de las finales.

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El objetivo será representar a la ciudad en las distintas pruebas y actividades programadas, en un encuentro que convoca a personas de diferentes edades y localidades de la provincia.

Funcionarios municipales acompañaron la partida de la delegación Antes de la salida hacia Mar del Plata, los participantes estuvieron acompañados por autoridades del Municipio de Zárate. Entre ellas se encontraban la secretaria de Educación y Deporte, Stefania Rodríguez Schatz, y el subsecretario de Deporte, Diego Marquine.

También estuvo presente la directora de Espacios Culturales, Marcela Lango, en representación del secretario de Cultura, Julio Belando.