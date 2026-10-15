Zárate prepara una delegación de 190 participantes para los Juegos Bonaerenses

Zárate

La delegación zarateña participará de la Final Provincial en las categorías Deporte, Cultura, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. El viaje será el domingo 18 de octubre.

La ciudad de Zárate estará representada por 190 participantes en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, que se disputará en Mar del Plata. Antes del viaje, el Municipio realizó una reunión informativa con deportistas, entrenadores y familiares, además de entregar la indumentaria oficial que utilizarán durante la competencia.

Zárate prepara su participación en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses La Municipalidad de Zárate organizó el encuentro el martes en el Negro de la Riestra, con la participación de los integrantes de la delegación y representantes de las áreas municipales vinculadas con la organización del viaje y las competencias.

Los 190 representantes locales competirán en distintas disciplinas y categorías, que incluyen Adultos Mayores, Personas con Discapacidad (PCD), Cultura y Deporte. La instancia provincial reunirá a participantes de diferentes municipios bonaerenses que buscarán destacarse en sus respectivas especialidades.

La preparación previa resulta fundamental para coordinar los aspectos organizativos y garantizar que los participantes cuenten con la información necesaria antes de trasladarse a la ciudad balnearia.

Entregaron la indumentaria oficial a los participantes de Zárate Durante la reunión, autoridades y equipos de las secretarías de Educación y Deportes y de Cultura brindaron detalles sobre la organización de la participación zarateña en la etapa final de los Juegos Bonaerenses.

El encuentro también permitió responder consultas y acompañar a los deportistas, entrenadores y familiares en los preparativos para la competencia. Además, se entregaron los kits de indumentaria oficial que utilizarán los representantes de Zárate durante su estadía en Mar del Plata.

La iniciativa forma parte de las tareas previas al viaje, en una instancia que convoca tanto a deportistas como a participantes de propuestas culturales y actividades destinadas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Cuándo viaja la delegación de Zárate a Mar del Plata El traslado de la delegación está previsto para el domingo 18 de octubre. De acuerdo con la información difundida por el Municipio, la salida se realizará durante la noche desde el Palacio Municipal, con destino a Mar del Plata.

Una vez en la ciudad, los 190 representantes participarán de las distintas actividades programadas para la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2026, que constituye la última etapa de una competencia que reúne a participantes de toda la provincia de Buenos Aires.