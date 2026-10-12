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Zárate: la Armada desplegó buques hacia Corrientes para prevenir emergencias por El Niño

La Armada Argentina movilizó buques y personal desde Zárate hacia Corrientes para reforzar la asistencia ante posibles inundaciones y eventos climáticos.

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12 de octubre de 2026 a las 11:16 a. m.
Desde la Base Naval Zárate partieron unidades de la Armada Argentina para reforzar la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y emergencias climáticas en el litoral.
Foto: enlacecritico.com

La Armada Argentina desplegó unidades navales desde la Base Naval Zárate hacia la provincia de Corrientes para fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles inundaciones y emergencias vinculadas al fenómeno climático El Niño. La ceremonia de partida se realizó el jueves 8 de octubre, con la participación de autoridades militares, representantes municipales y organismos de asistencia humanitaria.

Qué buques de la Armada partieron desde Zárate hacia Corrientes

El operativo incluyó unidades de la División Patrullado Fluvial y personal del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Almirante Eleazar Videla”, que iniciaron su desplazamiento hacia el puerto de Corrientes.

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Entre los medios movilizados se encuentran el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate”, la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” y efectivos de Infantería de Marina. Estos recursos permitirán reforzar las capacidades operativas ante eventuales contingencias que requieran asistencia en zonas afectadas por fenómenos climáticos.

En tanto, los Vehículos Anfibios Logísticos permanecerán en el Área Naval Fluvial para garantizar una respuesta rápida ante posibles inundaciones y situaciones que afecten sectores anegados o de difícil acceso.

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Autoridades de Zárate participaron del despliegue naval

La ceremonia de zarpada se realizó en el muelle militar de la Base Naval Zárate y contó con la presencia de funcionarios municipales y representantes de organismos especializados en asistencia humanitaria.

En representación del Municipio participaron el director de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático, Emiliano Riberas, y el secretario de Protección Ciudadana, Juan Manuel Iglesias. También estuvieron presentes el director nacional de Asistencia Humanitaria, Juan Pablo Lattion, y el titular del Cuerpo Argentino de Rescate SAR, Carlos García.

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El acto fue presidido por el comandante del Área Naval Fluvial y jefe de la Base Naval Zárate, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, junto con autoridades y personal de las unidades militares con asiento en la base.

Cómo se prepara Zárate ante posibles inundaciones por El Niño

El despliegue forma parte de las acciones preventivas destinadas a mejorar la preparación y la capacidad de asistencia frente a posibles eventos hidrometeorológicos que puedan afectar a distintas localidades del litoral argentino.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de la coordinación entre la Armada Argentina, los organismos de asistencia humanitaria y las áreas locales de emergencia para fortalecer la planificación y la respuesta ante contingencias climáticas.

En ese marco, la Dirección de Coordinación de Emergencias y Cambio Climático continúa trabajando en el monitoreo de amenazas, la planificación preventiva y la articulación con distintas instituciones.

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La participación municipal en el operativo permitió conocer las capacidades previstas por la Armada y reforzar la cooperación institucional para afrontar eventuales emergencias que puedan poner en riesgo a la población.

Armada Argentina (ARA)ZárateEl niño
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