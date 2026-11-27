> Zárate busca fortalecer su oferta turística con una mesa de trabajo entre prestadores

Zárate

Más de 30 representantes de distintos sectores participaron de un encuentro para coordinar servicios, intercambiar información y avanzar en una estrategia que potencie el turismo local.

El Municipio de Zárate mantuvo un encuentro con más de 30 prestadores de servicios turísticos y representantes de distintos sectores económicos para avanzar en una estrategia conjunta que permita mejorar la oferta del distrito. La iniciativa apunta a fortalecer la promoción del destino, ampliar las alternativas para los visitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Una mesa de trabajo para integrar la oferta turística de Zárate La reunión se realizó el jueves por la mañana en el Salón Negro de la Riestra, ubicado en la zona costera de Zárate, y contó con la participación del jefe de Turismo Cultural de la Municipalidad, Rubén Zapata, junto con representantes de los sectores hotelero, gastronómico, cultural, emprendedor, vitivinícola y náutico.

Durante el encuentro se intercambiaron ideas, propuestas y criterios vinculados con el desarrollo turístico del partido. Entre los principales objetivos se planteó la necesidad de mejorar la identificación de los atractivos locales, fortalecer la competitividad del destino y generar mejores condiciones de hospitalidad para quienes visitan la ciudad y sus alrededores.

La convocatoria también permitió poner sobre la mesa diferentes demandas y dificultades que atraviesan los prestadores. A partir del intercambio, se avanzó en la búsqueda de acuerdos y mecanismos de colaboración que permitan aprovechar mejor los recursos disponibles en el territorio.

WhatsApp, el primer paso para coordinar los servicios turísticos Una de las primeras medidas concretas surgidas de la reunión fue la creación de una lista de difusión de WhatsApp, que funcionará como una herramienta de comunicación entre los integrantes de la actividad turística.

A través de este espacio, denominado “Mesa Integradora de Turismo Zárate”, los prestadores podrán compartir información sobre disponibilidad de servicios, tarifas, cotizaciones y consultas, además de intercambiar propuestas y coordinar alternativas para responder a las necesidades de los visitantes.

La intención es que esta red permita mejorar la articulación entre los distintos rubros y facilitar el acceso a información actualizada. De esta manera, los establecimientos y emprendimientos podrán trabajar de forma más coordinada, ofreciendo distintas opciones a quienes elijan Zárate como destino.

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La iniciativa también contempla un canal de comunicación con las áreas municipales, para que las inquietudes y consultas de los prestadores puedan llegar directamente a la Intendencia.

Destino Zárate: los próximos pasos para fortalecer la marca turística El encuentro permitió plantear una agenda de trabajo con nuevos proyectos que podrían implementarse en el corto y mediano plazo. Entre las alternativas mencionadas aparecen la creación de una oficina digital de información turística, un sistema de seguimiento mediante códigos QR y el desarrollo de un portal web que reúna las propuestas y servicios disponibles.

Otro de los ejes será consolidar la denominada “Marca Zárate”, con el propósito de construir una identidad turística que permita posicionar al distrito y mejorar su reconocimiento como destino dentro de la oferta regional.

En paralelo, diciembre tendrá una programación de actividades vinculadas con el cicloturismo y distintas propuestas de recreación y esparcimiento. La información sobre estas iniciativas será difundida a través de la cuenta de Instagram @culturazarate.