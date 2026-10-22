Zárate: el Municipio y Trenes Argentinos limpian zanjas para prevenir anegamientos

Zárate

Los trabajos se realizan junto a las vías del ferrocarril, desde Pellegrini hacia Arribeños, y buscan mejorar el drenaje en cinco barrios afectados por desbordes durante las lluvias intensas.

El Municipio de Zárate lleva adelante, en conjunto con Trenes Argentinos, tareas de rectificación y limpieza de zanjas a lo largo de las vías del ferrocarril, desde Pellegrini hacia Arribeños. El operativo apunta a mejorar el escurrimiento del agua, reducir el riesgo de anegamientos y prevenir complicaciones en distintos sectores de la ciudad durante las lluvias intensas.

Limpieza de zanjas en cinco barrios de Zárate Los trabajos se desarrollan en los barrios Malvicino, San Luis, 6 de Agosto, Villa Negri y Villa Nueva, donde los canales presentaban obstrucciones que dificultaban el normal drenaje del agua y provocaban desbordes cuando se registraban precipitaciones abundantes.

La intervención es impulsada por la Secretaría de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos del Municipio, en coordinación con Trenes Argentinos. La iniciativa forma parte de las medidas preventivas que lleva adelante el gobierno local para mejorar las condiciones de desagüe y reducir las consecuencias de las lluvias en las zonas más comprometidas.

El objetivo planteado por el intendente Marcelo Matzkin es avanzar con tareas que permitan optimizar el funcionamiento de los canales y disminuir los problemas que afectan a los vecinos de esos sectores.

El trabajo conjunto busca mejorar el drenaje y evitar desbordes Desde el Municipio destacaron que la planificación conjunta con Trenes Argentinos ya se había implementado meses atrás, cuando se realizaron intervenciones para mejorar el drenaje en el mismo sector.

Según indicaron, aquellas tareas contribuyeron a reducir los inconvenientes de anegamiento que afectaban tanto al tránsito como a la circulación ferroviaria. En esta nueva etapa, los trabajos buscan sostener esas mejoras y garantizar que el agua pueda escurrir con mayor facilidad.

Asimismo, desde la Secretaría remarcaron la importancia del diálogo y la coordinación con las distintas áreas del Gobierno nacional para avanzar con las intervenciones necesarias en los terrenos cercanos a las vías del ferrocarril.

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La continuidad de estas acciones resulta clave para atender los problemas de infraestructura hídrica que se presentan en distintos puntos de Zárate, especialmente durante los períodos de lluvias intensas.

El Municipio pidió a los vecinos que no arrojen basura en las zanjas Además de los trabajos de limpieza, las autoridades municipales hicieron un llamado a los vecinos para que colaboren con el mantenimiento de los canales y eviten arrojar residuos en las zanjas.

Desde el área a cargo del operativo señalaron que durante las tareas se retira una importante cantidad de basura y otros elementos que obstruyen el paso del agua. Esta situación dificulta el escurrimiento y puede favorecer la acumulación de agua y los desbordes durante las precipitaciones.

“Seguimos sacando una gran cantidad de residuos de las zanjas, eso nos ocupa y nos preocupa, estos residuos son arrojados por los propios vecinos. Les pedimos por favor que utilicen los contenedores que están en la zona para tirar la basura”, expresaron desde la Secretaría.