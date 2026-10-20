> Zárate realizó una jornada de limpieza ambiental junto a Toyota Tsusho y Yusen Logistics

Zárate

La actividad se desarrolló en la Costanera de Zárate e incluyó una charla de educación ambiental y tareas de saneamiento con empresas y estudiantes.

20 de octubre de 2026 a las 09:05 a. m.

20 de octubre de 2026 a las 09:05 a. m.

La Municipalidad de Zárate organizó una jornada de educación ambiental y limpieza en la Costanera, con la participación de Toyota Tsusho Argentina, Yusen Logistics y estudiantes del Colegio Hotton. La iniciativa combinó actividades de concientización y saneamiento para promover el cuidado del entorno y fortalecer el compromiso comunitario con los espacios públicos.

Jornada de educación ambiental y limpieza en la Costanera de Zárate La actividad fue impulsada por la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Zárate y reunió a trabajadores de las dos empresas y alumnos del nivel secundario del Colegio Hotton.

Durante la primera parte de la jornada, los participantes asistieron a una charla de educación ambiental orientada a generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos responsables y contribuir a la preservación del entorno.

Luego, se llevaron adelante tareas de limpieza y saneamiento en un sector de la Costanera, con el objetivo de mejorar las condiciones del espacio público y promover su cuidado.

La propuesta permitió trasladar los conceptos abordados durante la charla a una experiencia práctica, en la que estudiantes y trabajadores colaboraron en acciones concretas para la protección del ambiente.

Toyota Tsusho, Yusen Logistics y el Colegio Hotton participaron de la iniciativa La participación de Toyota Tsusho Argentina y Yusen Logistics, junto con la comunidad educativa del Colegio Hotton, fue uno de los aspectos centrales de la actividad. La iniciativa buscó articular el trabajo del sector público con el compromiso de las empresas y las instituciones educativas.

Desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible destacaron la importancia de impulsar propuestas que involucren a distintos actores de la comunidad en el cuidado de los espacios compartidos.

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En ese marco, la jornada combinó instancias de formación y concientización con tareas de saneamiento, para fomentar una mayor participación en las acciones vinculadas con la conservación del ambiente.

Este tipo de experiencias también permite acercar a los estudiantes a problemáticas ambientales cotidianas y destacar la importancia de la colaboración entre las instituciones y la ciudadanía.

El Municipio busca fortalecer el cuidado del ambiente en Zárate La jornada se enmarca en las acciones municipales destinadas a promover la educación ambiental, la participación ciudadana y la preservación de los espacios públicos de Zárate.

Desde el Municipio señalaron que estas iniciativas apuntan a fortalecer la conciencia sobre la responsabilidad compartida en el cuidado del entorno y la necesidad de sostener prácticas responsables en la vida cotidiana.

A través del trabajo conjunto con empresas e instituciones educativas, la comuna busca fomentar el compromiso de la comunidad con la limpieza y el mantenimiento de los espacios comunes.