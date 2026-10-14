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Zárate: La Banda Municipal convocó a cientos de personas en la Feria del Paredón Rosa

La música en vivo fue uno de los atractivos del domingo en la Costanera Norte, donde vecinos y visitantes disfrutaron de una jornada con emprendedores, gastronomía y propuestas culturales.

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14 de octubre de 2026 a las 11:08 a. m.
El espectáculo tuvo lugar el domingo por la tarde y reunió a cientos de familias de Zárate y localidades vecinas que se acercaron a disfrutar de las propuestas recreativas y culturales de la ribera.
Foto: enlacecritico.com

La Banda Municipal de Música de Zárate se presentó el domingo por la tarde en la Feria del Paredón Rosa, en la Costanera Norte, donde cientos de vecinos y visitantes de localidades cercanas se acercaron para disfrutar de un espectáculo musical al aire libre, en una jornada que combinó entretenimiento, gastronomía y apoyo a los emprendedores locales.

La Banda Municipal de Zárate llevó música en vivo a la Costanera Norte

La presentación se desarrolló en el marco de las actividades que habitualmente ofrece la Feria del Paredón Rosa, uno de los paseos elegidos por las familias para disfrutar de los fines de semana en la ribera zarateña.

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Durante la tarde, los integrantes de la Banda Municipal ofrecieron un variado repertorio musical que acompañó la recorrida de los visitantes y sumó una propuesta artística a la actividad comercial y recreativa del espacio.

El espectáculo convocó a familias de Zárate y de localidades vecinas, que aprovecharon la jornada para compartir al aire libre y participar de las distintas alternativas que ofrece la feria.

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La iniciativa forma parte de la programación cultural impulsada en este paseo, con el objetivo de acercar espectáculos y actividades artísticas a la comunidad en espacios públicos de la ciudad.

Feria del Paredón Rosa: emprendedores, gastronomía y actividades culturales

La Feria del Paredón Rosa reúne cada fin de semana a artesanos, emprendedores y comerciantes que ofrecen sus productos al público. A la propuesta se suman los food trucks y distintos puestos gastronómicos, que amplían las opciones para quienes recorren la Costanera Norte.

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La organización está coordinada por las secretarías de Producción y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Zárate, con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura en la programación de espectáculos y actividades artísticas.

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De esta manera, la feria combina el entretenimiento con el impulso a la economía social, al brindar un espacio de comercialización directa para productores y emprendedores locales.

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Las presentaciones musicales y las propuestas recreativas también contribuyen a fortalecer el perfil del paseo como un punto de encuentro para vecinos y visitantes, con actividades pensadas para distintos públicos.

Días y horarios para visitar la Feria del Paredón Rosa en Zárate

La Feria Municipal del Paredón Rosa funciona habitualmente los sábados y domingos, de 14 a 20, en la Costanera Norte de Zárate.

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Durante esas jornadas, el público puede recorrer los puestos de artesanos y emprendedores, elegir entre diferentes alternativas gastronómicas y disfrutar de espectáculos en vivo y otras actividades culturales.

La propuesta representa una alternativa recreativa para las familias y los turistas que visitan la ciudad durante el fin de semana, al tiempo que favorece la actividad de quienes encuentran en la feria una oportunidad para ofrecer sus productos.

Con este tipo de iniciativas, la Costanera Norte mantiene su lugar como uno de los espacios públicos de referencia para el encuentro, la recreación y el desarrollo de actividades culturales en Zárate.

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