Zárate: Las camionetas que usará el Papa León XIV fueron fabricadas por Toyota

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Zárate

Toyota Argentina preparó en su planta de Zárate dos camionetas Hilux que serán utilizadas por el Papa León XIV durante su visita al país en noviembre.

06 de octubre de 2026 a las 09:25 a. m.

06 de octubre de 2026 a las 09:25 a. m.

Las dos Toyota Hilux que utilizará el Papa León XIV durante su visita oficial a la Argentina fueron acondicionadas en la planta que Toyota Argentina posee en Zárate. Las unidades, especialmente adaptadas para los recorridos papales, serán utilizadas durante las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre.

Toyota Hilux fabricadas en Zárate para la visita del Papa La elección de unidades producidas y modificadas en Zárate representa un reconocimiento para la industria automotriz nacional y, particularmente, para la planta de Toyota Argentina ubicada en el distrito.

Las camionetas fueron desarrolladas sobre la base de la icónica Toyota Hilux y recibieron modificaciones específicas para permitir que el Sumo Pontífice pueda recorrer zonas con grandes concentraciones de personas manteniendo contacto visual con los fieles.

Por cuestiones de seguridad y protocolo del Vaticano, algunos detalles vinculados con los sistemas de protección y las características técnicas de las unidades permanecen bajo estricta reserva.

Entre las adaptaciones confirmadas se encuentra la transformación de la caja trasera en una estructura elevada y vidriada, diseñada para brindar una mayor visibilidad durante los recorridos.

Cómo fueron adaptadas las camionetas para el recorrido papal Las unidades también fueron preparadas para circular a velocidades extremadamente bajas, con modificaciones en los sistemas de tracción y suspensión que permiten una marcha estable y fluida durante los desplazamientos entre multitudes.

Además, el sector posterior cuenta con adaptaciones destinadas a facilitar el ingreso y egreso del Papa, contemplando sus necesidades de movilidad. También se realizaron modificaciones en los estribos y en distintos sectores de la carrocería para facilitar el trabajo del personal encargado de la custodia.

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El modelo Hilux ya tiene antecedentes en este tipo de misiones. Versiones especialmente acondicionadas fueron utilizadas anteriormente por la Santa Sede durante visitas apostólicas en países como Kenia y Filipinas.

Dónde utilizará el Papa León XIV las dos Hilux Toyota Argentina preparó dos unidades gemelas que serán distribuidas de acuerdo con el cronograma de la visita papal. Una de ellas estará destinada a los recorridos en Buenos Aires y Luján, mientras que la otra será utilizada durante las actividades previstas en Córdoba.

La unidad destinada a Buenos Aires y Luján ya se encuentra acondicionada y será utilizada el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV visite primero el Complejo Penitenciario de Devoto y posteriormente se traslade hacia Luján.

En esa ciudad, el Papa realizará el recorrido en papamóvil y participará de la celebración eucarística que marcará el cierre de su visita.

La segunda Hilux estará destinada a Córdoba, donde se prevé una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), con una convocatoria estimada en alrededor de un millón de personas.