Zárate: Toyota comenzará a producir la nueva generación de la Hilux con una inversión récord

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Zárate

La automotriz iniciará el 4 de diciembre la fabricación de la novena generación de su pickup en la planta bonaerense. El proyecto contempla una inversión superior a los 1.300 millones de dólares y futuras versiones electrificadas.

Toyota Argentina pondrá en marcha el próximo 4 de diciembre la producción de la novena generación de la Hilux en su planta industrial de Zárate. El proyecto representa una inversión superior a los 1.300 millones de dólares, la más importante en la historia de la compañía en el país, y marca una nueva etapa para la industria automotriz nacional.

Toyota pone en marcha una nueva etapa industrial en Zárate La presentación del inicio de producción contará con la presencia de Rafael Chang, CEO de Toyota para Latinoamérica, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. También está prevista la participación de autoridades del Gobierno nacional, provincial y municipal.

La planta de Zárate ya comenzó a desarrollar las primeras pruebas de ensamblado y funcionamiento de las nuevas unidades. Los trabajos incluyeron controles preliminares sobre la línea de producción, con la participación de técnicos e ingenieros argentinos, japoneses y tailandeses.

La inversión, que supera los 1.300 millones de dólares, permitirá actualizar las instalaciones industriales y adaptar los procesos productivos para fabricar la nueva generación de la pickup. Se trata de un desembolso histórico para Toyota Argentina y una apuesta estratégica para sostener su presencia en el mercado regional.

La nueva Hilux tendrá versiones híbridas y eléctricas El cambio generacional no estará limitado al diseño y al equipamiento. El proyecto contempla una transformación progresiva de las motorizaciones, con una primera etapa enfocada en las tradicionales versiones diésel.

Sin embargo, una de las principales novedades llegará durante 2027, cuando Toyota prevé incorporar una variante híbrida suave (Mild-Hybrid) de 48 voltios y otra completamente eléctrica, identificada como BEV.

Esta última tendrá una importancia particular para la industria nacional, ya que la Hilux eléctrica se convertirá en la primera pickup 100% eléctrica fabricada en la Argentina. En una primera etapa, su producción estará orientada principalmente a sectores estratégicos como la minería y la industria pesada.

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La incorporación de estas tecnologías forma parte de la estrategia de la automotriz para avanzar hacia nuevas alternativas de movilidad, sin abandonar los segmentos tradicionales que sostienen buena parte de su actividad comercial y exportadora.

Diseño renovado y más tecnología para competir en el mercado La novena generación de la Hilux también presentará cambios importantes en su estética y equipamiento. El diseño dejará atrás las líneas de la generación actual para incorporar una imagen renovada, con faros integrados a una barra central y una identidad visual diferente.

Entre las novedades tecnológicas se destaca la incorporación de dirección asistida eléctrica, pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas y actualizaciones en el sistema de seguridad activa Toyota Safety Sense.

Con este proyecto, Toyota busca consolidar el liderazgo que la Hilux mantiene en ventas, producción y exportaciones en la región, en un escenario donde las automotrices avanzan con nuevas propuestas electrificadas y crece la competencia en el segmento de las pickups.