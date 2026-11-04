Zárate: una familia vandalizó a piedrazos una cámara de seguridad municipal

Zárate

El ataque ocurrió en Beruti y calle 48. Los operadores del COZ detectaron el hecho y alertaron a los móviles de prevención, que localizaron a los involucrados.

Un episodio de vandalismo contra el sistema de videovigilancia municipal se registró el viernes por la tarde en Zárate. Una pareja que estaba acompañada por sus tres hijos menores fue detectada mientras arrojaba piedras contra una cámara de seguridad del Centro de Operaciones Zárate (COZ), provocando daños en el dispositivo.

Cómo fue el ataque a la cámara de seguridad en Zárate El hecho ocurrió en la intersección de Beruti y calle 48, donde se encuentra instalado uno de los dispositivos que forman parte del sistema de monitoreo municipal. La situación fue advertida en tiempo real por los operadores del Centro de Operaciones Zárate, quienes observaron a través de las cámaras cómo las personas atacaban el equipamiento con piedras.

Ante lo ocurrido, el personal del COZ dio aviso inmediato a los móviles de prevención que se encontraban patrullando distintos sectores de la ciudad. La comunicación permitió activar un procedimiento para localizar a los responsables y dar intervención a las fuerzas policiales.

Minutos después, los efectivos lograron ubicar a la familia a pocas cuadras del lugar donde se había producido el daño. En el operativo también participó personal del Comando de Patrullas.

Identificaron a un hombre y lo trasladaron a la Comisaría Primera Como resultado del procedimiento, uno de los adultos involucrados, identificado como Roberto Ramón Abrego, mayor de edad, fue trasladado a la Comisaría Primera de Zárate para realizar las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio radicó la denuncia por los daños ocasionados a la infraestructura pública. Según se informó oficialmente, la persona señalada como responsable deberá afrontar los gastos que demande la reposición de la cámara de seguridad y su posterior instalación.

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Hasta el momento, no se precisó cuál es el valor económico de los daños provocados ni se brindaron detalles sobre otras medidas judiciales vinculadas con el episodio.

El Municipio reclamará el costo de reposición de la cámara vandalizada Desde la Secretaría de Protección Ciudadana remarcaron la importancia de preservar los dispositivos de videovigilancia, que cumplen una función central en las tareas de prevención y monitoreo de situaciones que pueden afectar la seguridad de los vecinos.

Las autoridades señalaron que los ataques contra estos equipos no solamente representan daños al patrimonio municipal, sino que también perjudican el funcionamiento de una herramienta tecnológica utilizada para detectar incidentes y coordinar respuestas con los móviles de prevención y las fuerzas policiales.