Zárate: Toma de rehenes y tiroteo en pleno centro, dos delincuentes fueron detenidos. Video

Zárate

El intento de robo a un comercio de celulares derivó en una toma de rehenes y un enfrentamiento armado con la Policía. La mujer fue liberada ilesa y los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia.

Un intento de robo a un local de venta de celulares terminó en una situación de extrema tensión este sábado al mediodía en pleno centro de Zárate. Dos delincuentes tomaron como rehén a una mujer y se enfrentaron con efectivos policiales que llegaron al lugar tras un llamado al 911. El operativo concluyó con ambos sospechosos detenidos y la víctima liberada sin lesiones.

El asalto y la toma de rehenes en una calle céntrica de Zárate El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 en la calle Justa Lima, una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad. De acuerdo con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y difundidas por el Municipio, los dos sospechosos salieron rápidamente del comercio y uno de ellos utilizó a una mujer como escudo humano mientras amenazaba con un arma de fuego.

El segundo involucrado intentó avanzar hacia una de las motocicletas estacionadas en la vía pública, aunque finalmente continuó caminando. La situación se volvió todavía más peligrosa cuando el hombre que mantenía cautiva a la mujer intentó interceptar a un repartidor que circulaba en moto por la zona.

La llegada de los primeros móviles policiales desencadenó un enfrentamiento armado. Los efectivos dispararon contra uno de los sospechosos, que recibió impactos en la pierna izquierda y el brazo derecho. En medio del operativo, el otro delincuente liberó a la rehén y se entregó voluntariamente.

Dos detenidos y elementos secuestrados durante el operativo policial Los detenidos fueron identificados como Julián Crespo, de 20 años, con domicilio en Escobar, y Eliza Eduardo Gómez Sosa, de 28, domiciliado en Pilar. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del intento de robo.

Fuentes de la Policía Bonaerense confirmaron que la mujer, identificada como Esther G., de 40 años, resultó ilesa. Un video registrado desde el interior de un comercio mostró el momento posterior a su liberación, cuando logró alejarse del lugar y abrazó al repartidor que había quedado involucrado en la dramática secuencia.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre nueve milímetros, una motocicleta Honda Transalp 750, 30.000 pesos, 1.400 dólares y 12 teléfonos celulares marca iPhone. Estos elementos quedaron incorporados a la investigación judicial.

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El mensaje del intendente Marcelo Matzkin tras el tiroteo Luego del episodio, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, se expresó a través de sus redes sociales y destacó el accionar de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El jefe comunal señaló que los móviles policiales que se encontraban desplegados en el centro llegaron rápidamente después de recibir el aviso al 911. También sostuvo que los efectivos actuaron cuando consideraron que no existía peligro para terceros y lograron detener a los dos sospechosos.

Matzkin remarcó que los detenidos no eran oriundos de Zárate y confirmó que ambos quedaron a disposición de la Justicia. Además, reclamó que el episodio tenga consecuencias penales y cuestionó la violencia desplegada durante el intento de robo.

La secuencia, que quedó registrada por distintas cámaras de seguridad y por videos de particulares, generó preocupación entre comerciantes y vecinos de una de las zonas más concurridas de Zárate.