> Zárate habilita un espacio para alojar mascotas de vecinos afectados por las inundaciones

Zárate

El Club Atlético Paraná recibirá animales de compañía de familias afectadas por el fenómeno El Niño. El acuerdo fue firmado por la institución y el Municipio, con apoyo de entidades proteccionistas y veterinarios especializados.

En el marco de las medidas de prevención y asistencia ante las posibles consecuencias del fenómeno climático El Niño, el Municipio de Zárate y el Club Atlético Paraná firmaron un acuerdo para disponer de un espacio destinado al alojamiento y cuidado de mascotas pertenecientes a vecinos afectados por las inundaciones. La iniciativa busca garantizar la protección de los animales durante las emergencias hídricas.

El Club Atlético Paraná será centro de contención para las mascotas Las instalaciones del Club Atlético Paraná, ubicadas en Ituzaingó al 200, estarán disponibles para recibir animales de compañía de familias que resulten alcanzadas por las inundaciones. La propuesta contempla la necesidad de ofrecer una alternativa segura para las mascotas cuando sus dueños deban abandonar temporalmente sus viviendas o necesiten asistencia ante una situación de emergencia.

El acuerdo representa un aporte solidario de la institución deportiva a las acciones de prevención y respuesta que se impulsan en Zárate frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño. La disponibilidad de un lugar específico para los animales apunta a facilitar su resguardo y evitar que queden expuestos a condiciones que puedan poner en peligro su salud y bienestar.

En situaciones de evacuación, las mascotas forman parte del grupo familiar y requieren cuidados particulares. Por ese motivo, la habilitación de espacios preparados para recibirlas constituye una herramienta importante para acompañar a los vecinos que atraviesan las consecuencias de una emergencia climática.

La iniciativa también busca brindar tranquilidad a las familias que deban trasladarse a lugares seguros, al contemplar una alternativa para el alojamiento temporal de sus animales.

Municipio, protectoras y veterinarios trabajarán de manera conjunta El entendimiento establece un esquema de contención y cuidados preventivos para los animales que sean trasladados al lugar. Para llevar adelante esa tarea, se prevé el acompañamiento de la Sociedad Protectora local y de la Red de Veterinarios en Catástrofes, dos actores que aportarán su colaboración en la atención de las mascotas durante el período de emergencia.

La participación de estas organizaciones permitirá sumar conocimientos y recursos para responder a las necesidades que puedan presentarse. El cuidado de los animales en contextos de inundación requiere prestar atención a su alojamiento, su estado general y las condiciones sanitarias, especialmente cuando deben permanecer fuera de sus hogares.

La articulación entre el Estado municipal, las instituciones de la comunidad y los especialistas en salud animal busca fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles contingencias. De esta manera, la asistencia no se limita únicamente a las personas afectadas, sino que también contempla la protección de los animales que dependen de ellas.

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El acuerdo se enmarca en una perspectiva de trabajo solidario, con participación de distintos sectores de la comunidad para organizar recursos y ofrecer respuestas ante situaciones que puedan afectar a los vecinos de Zárate.

Cómo se formalizó el acuerdo en Zárate La firma del convenio se realizó el viernes en la sede ubicada en Rivadavia 751. Por parte del Club Atlético Paraná participó su presidente, Marcelo Urra, mientras que la representación del Gobierno municipal estuvo a cargo de Álvaro Batista, director general de Salud Animal de la Comuna.

También intervino Juan Novelli, secretario jefe de Gabinete de la Municipalidad de Zárate. Según la información difundida, el entendimiento contó además con el apoyo del intendente Marcelo Matzkin, quien acompañó la iniciativa.

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La formalización del acuerdo permite establecer una base de colaboración entre el Municipio y el club para disponer de sus instalaciones ante las necesidades que puedan surgir por las inundaciones vinculadas al fenómeno El Niño.

La medida se suma a las acciones de preparación frente a posibles contingencias climáticas y pone el foco en una cuestión que suele representar una dificultad para las familias durante las evacuaciones: cómo garantizar un lugar seguro para sus mascotas.