> Zárate: El sector nuclear argentino refuerza la prevención ante posibles efectos de El Niño

Zárate

La CNEA y Nucleoeléctrica Argentina refuerzan los controles y los planes de emergencia ante posibles inundaciones y eventos climáticos extremos.

Los organismos y las empresas del sector nuclear argentino intensifican el monitoreo meteorológico e hidrológico y revisan sus protocolos de emergencia ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Las medidas alcanzan a distintas instalaciones del país, incluidas las centrales nucleares Atucha I y II, en el partido de Zárate, con el objetivo de anticipar contingencias y fortalecer la capacidad de respuesta.

El sector nuclear refuerza los controles ante posibles inundaciones La Secretaría de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía de la Nación informó que los organismos y las empresas del sector trabajan desde hace semanas en la evaluación de escenarios climáticos y en la implementación de medidas preventivas frente a posibles eventos meteorológicos extraordinarios.

Las acciones incluyen el seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la revisión de los protocolos de actuación y la preparación ante eventuales crecidas de ríos, inundaciones y otras contingencias.

Según la información oficial, estas tareas complementan los sistemas de seguridad y los procedimientos que se aplican de manera habitual en las instalaciones nucleares. El objetivo es mejorar la planificación y la capacidad de respuesta frente a distintos escenarios, sin descuidar los controles permanentes de cada establecimiento.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) también desarrolla acciones de protección física, mantenimiento de infraestructura y revisión de los procedimientos de emergencia en sus centros atómicos y regionales.

Entre las herramientas incorporadas se encuentra el tablero CNEA-ENOS, que reúne información meteorológica y simulaciones para anticipar posibles impactos y orientar las medidas preventivas de acuerdo con las características de cada instalación.

Atucha I, Atucha II y Embalse preparan sus planes de contingencia Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, puso en marcha un plan de acción para anticipar los posibles efectos de El Niño sobre sus instalaciones.

La compañía mantuvo una reunión de coordinación con la Agencia Federal de Emergencias el 2 de octubre y avanzó en distintas medidas de preparación operativa. Entre ellas se encuentran el monitoreo de las condiciones meteorológicas e hidrológicas, la protección de infraestructura ante posibles crecidas e inundaciones y la disponibilidad de recursos críticos.

También se trabaja en la preparación de los equipos encargados de intervenir ante eventuales emergencias. Estas tareas buscan garantizar que las instalaciones cuenten con los procedimientos y los recursos necesarios para responder frente a situaciones climáticas adversas.

En el Centro Atómico Ezeiza, Dioxitek coordina acciones preventivas con la CNEA. La empresa se dedica a la producción de dióxido de uranio para el ciclo del combustible nuclear y de fuentes selladas de cobalto-60 utilizadas en aplicaciones médicas e industriales.

El secretario de Asuntos Nucleares de la Nación, Federico Ramos Napoli, destacó el trabajo de los equipos técnicos y la preparación que se lleva adelante en las instalaciones.

“La Argentina cuenta con equipos técnicos de primer nivel en todas las áreas de la actividad nuclear. Desde hace semanas, estos profesionales trabajan para anticipar posibles contingencias climáticas y preparar nuestras instalaciones ante distintos escenarios”, señaló el funcionario.

Ramos Napoli también resaltó la experiencia y la capacidad de respuesta de los profesionales como fortalezas del sector nuclear argentino.

La prevención climática coincide con la reforma de Nucleoeléctrica Argentina Mientras se refuerzan las medidas de prevención ante posibles eventos climáticos, Nucleoeléctrica Argentina también atraviesa cambios institucionales vinculados con el proceso de privatización parcial impulsado por el Gobierno nacional.

La empresa publicó una reforma de su estatuto social en el Boletín Oficial, con modificaciones en la estructura accionaria, la composición del Directorio y el objeto social. El procedimiento autorizado por el Decreto 695/2025 contempla la venta del 44% de las acciones mediante una licitación pública nacional e internacional y un programa de propiedad participada del 5% para los trabajadores.

De acuerdo con lo previsto, el Estado conservará el 51% del capital y mantendrá la participación mayoritaria en la compañía. La reforma estatutaria constituye un avance formal del proceso, pero no significa que la venta de las acciones ya se haya concretado.

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El capital social quedó establecido en 6.693.899.891.000 pesos. Sin embargo, esa cifra corresponde al capital societario y no representa, por sí sola, una valuación económica integral de la empresa.

La modificación abrió interrogantes sobre las inversiones futuras, la continuidad laboral, la preservación de las capacidades tecnológicas nacionales y las garantías de seguridad nuclear.

En el ámbito político, el concejal Lucas Castiglione, de Unión por la Patria, junto con la diputada nacional Agustina Propato y el senador Sergio Berni, impulsaron iniciativas legislativas relacionadas con el proceso y las dificultades para establecer el valor de un activo estratégico como la energía nuclear.