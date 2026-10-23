Zárate: murió un motociclista de unos 40 años en un accidente en Villa Angus

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Zárate

El siniestro ocurrió este jueves en Balcarce, cerca de Sarmiento. Investigan si otro vehículo participó de la colisión y realizan pericias para esclarecer las circunstancias.

23 de octubre de 2026 a las 09:40 a. m.

23 de octubre de 2026 a las 09:40 a. m.

Un motociclista de aproximadamente 40 años murió este jueves por la tarde tras protagonizar un siniestro vial en el barrio Villa Angus de Zárate. El hecho ocurrió sobre la calle Balcarce, a pocos metros de Sarmiento, y es investigado por la Policía y la Justicia para determinar cómo se produjo la colisión y si intervino otro vehículo.

Accidente fatal en Villa Angus: cómo ocurrió el siniestro De acuerdo con información obtenida por el medio Enlace Crítico a través de fuentes de Seguridad, el motociclista habría sido impactado por otro vehículo. Sin embargo, las circunstancias del accidente todavía no fueron esclarecidas oficialmente y forman parte de las actuaciones judiciales.

Tras el impacto, la víctima quedó tendida sobre el asfalto y falleció en el lugar. La escena estuvo marcada por el dolor de familiares y allegados que se acercaron al lugar del hecho.

El siniestro generó conmoción entre los vecinos de Villa Angus, en una zona donde fue necesario interrumpir el tránsito para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de las autoridades encargadas de las pericias.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la identidad del motociclista fallecido.

Operativo policial y pericias en Balcarce y Sarmiento Luego del accidente, efectivos de la Policía Bonaerense, con la colaboración del Centro de Operaciones Zárate (COZ), desplegaron un operativo de seguridad y delimitaron el sector donde ocurrió el hecho.

La circulación vehicular fue interrumpida sobre Balcarce y también en calles laterales, mientras se aguardaba la intervención de las autoridades judiciales y del personal especializado.

En el lugar trabajó Policía Científica, cuyos integrantes realizaron las pericias correspondientes para reunir elementos que permitan reconstruir la mecánica del siniestro. También participó personal del área municipal de Seguridad Vial.

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Las actuaciones buscan determinar cómo se produjo la colisión, qué vehículos estuvieron involucrados y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del motociclista.

Investigan un vehículo que podría haber participado de la colisión En paralelo con las tareas realizadas en Villa Angus, durante la tarde se desarrolló un procedimiento conjunto entre la Justicia, la Policía y el COZ en un sector del barrio 6 de Agosto.

Según fuentes operativas citadas por Enlace Crítico, en ese lugar se llevaban adelante verificaciones sobre un vehículo que podría haber participado del accidente fatal.

En el marco de ese procedimiento, también trascendió la posibilidad de una aprehensión vinculada con la investigación. No obstante, hasta el momento no había confirmación oficial sobre la situación del conductor ni sobre su eventual relación con el hecho.

La investigación continuará con el análisis de las pruebas y los resultados de las pericias para establecer si otro vehículo intervino en la colisión y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.