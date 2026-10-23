Ramallo: Un micro con 45 pasajeros chocó contra una moto en la Ruta 9

> Ramallo: Un micro con 45 pasajeros chocó contra una moto en la Ruta 9

Región

El accidente ocurrió en el kilómetro 218 de la autopista, en sentido Buenos Aires-Rosario. El motociclista, de 61 años, fue trasladado al Hospital Gomendio, mientras que los ocupantes del colectivo resultaron ilesos.

Un accidente de tránsito entre un micro de larga distancia y una motocicleta se registró el jueves 22 de octubre en la Ruta Nacional 9, a la altura de Ramallo. El siniestro ocurrió sobre el carril que conecta Buenos Aires con Rosario y dejó como saldo a un motociclista trasladado al hospital local, mientras que las 46 personas que viajaban en el colectivo no sufrieron lesiones.

Cómo fue el choque entre el micro y la motocicleta en la Ruta 9 De acuerdo con el parte policial, el hecho tuvo lugar en el kilómetro 218 de la Ruta Nacional 9, sobre la mano con sentido Buenos Aires-Rosario. Por causas que todavía son materia de investigación, un colectivo de larga distancia de la empresa LEFAK-BUS colisionó por alcance contra una motocicleta que circulaba por el mismo sector.

El micro involucrado era un vehículo marca Scania, conducido por un hombre de 55 años, que trasladaba a 45 pasajeros al momento del accidente. Por su parte, la motocicleta era una Suzuki GX de 150 centímetros cúbicos, al mando de un hombre de 61 años.

La colisión movilizó a los servicios de emergencia y motivó la intervención policial para establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto. Hasta el momento, no se informaron detalles adicionales sobre la dinámica previa al choque ni sobre los factores que pudieron haber provocado el siniestro.

El motociclista fue trasladado al Hospital Gomendio Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y debió ser trasladado al Hospital Gomendio de Ramallo para recibir atención médica.

Según la información oficial difundida, la gravedad y las características de las lesiones permanecían pendientes de establecer. No se brindaron precisiones sobre su evolución posterior ni sobre el diagnóstico realizado por los profesionales de salud.

En tanto, el conductor del colectivo y los 45 pasajeros que viajaban a bordo resultaron ilesos. De esta manera, el motociclista fue la única persona que requirió asistencia médica como consecuencia directa del choque, de acuerdo con los datos incluidos en el parte policial.

Seguí leyendo Zárate Zárate: murió un motociclista de unos 40 años en un accidente en Villa Angus

El episodio volvió a poner el foco en los riesgos que pueden presentarse en los corredores de circulación de la región, donde conviven vehículos de gran porte con rodados de menor tamaño. Sin embargo, las causas concretas de este accidente deberán determinarse a partir de las actuaciones correspondientes.

La Justicia investiga las causas del accidente en Ramallo Tras el siniestro, la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 del Departamento Judicial San Nicolás.

La Fiscalía dispuso la realización de las actuaciones de rigor para establecer cómo ocurrió la colisión entre el micro y la motocicleta. La investigación deberá determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades, a partir de los elementos que se incorporen al expediente.

Pese al accidente, el tránsito en el sector continuó con normalidad, según la información difundida. No se reportaron interrupciones prolongadas en la circulación sobre el carril Buenos Aires-Rosario.