> Paritarias bonaerenses: los estatales aceptaron el 6% y los docentes definen si avalan la oferta

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El Gobierno de Axel Kicillof propuso un aumento salarial del 3% en octubre y otro 3% en noviembre, calculados sobre los haberes de septiembre, con una nueva revisión en diciembre.

Después de varias semanas de reclamos sindicales y de una jornada de paro y movilización que tuvo lugar el jueves, el Gobierno bonaerense reabrió la negociación salarial con los gremios que representan a los trabajadores estatales y docentes. En la reunión realizada el viernes, el Ejecutivo provincial presentó una oferta de incremento del 6% en dos tramos, que ya recibió el aval de los principales sindicatos de la administración pública, mientras que el sector educativo comenzó a evaluar los alcances de la propuesta.

El ofrecimiento contempla una suba del 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de septiembre. Además, las autoridades provinciales asumieron el compromiso de retomar las conversaciones paritarias en diciembre, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores.

La negociación se produjo luego de que septiembre transcurriera sin una actualización salarial y en un contexto de creciente presión de las organizaciones gremiales para obtener una recomposición de los ingresos.

Los estatales aceptaron la propuesta Entre los trabajadores de la administración pública bonaerense, la oferta tuvo una respuesta favorable por parte de los principales espacios sindicales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y los gremios agrupados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba) confirmaron su aceptación.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) consideró que el porcentaje ofrecido resultaba insuficiente frente a las necesidades salariales, aunque finalmente resolvió aceptar el incremento.

La propuesta superó las expectativas que habían circulado en los contactos previos a la reunión, cuando se mencionaba la posibilidad de un aumento del 1,5% para cada uno de los dos meses. Sin embargo, el acuerdo no cerró las discusiones sobre la necesidad de recuperar el poder adquisitivo, una de las principales demandas de los representantes de los trabajadores.

Los docentes analizan el aumento En el ámbito educativo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) recibió el viernes la propuesta del Gobierno provincial y resolvió ponerla a consideración de sus organizaciones integrantes: AMET, FEB, SADOP, Suteba y UDOCBA.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Comisión Paritaria Docente, con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo, de Empleo Público y de Hacienda, además de autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación.

De acuerdo con el cronograma informado, Suteba analizará la oferta este sábado, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) realizará su evaluación el martes. Las definiciones de los sindicatos serán determinantes para conocer si el Ejecutivo consigue cerrar el acuerdo con el sector docente.

La discusión salarial llegó después de una jornada de protesta que el jueves reunió a gremios de la educación en el marco de la Marcha Federal Educativa. Las organizaciones venían reclamando una nueva recomposición y cuestionando la demora en la reapertura de las negociaciones.

La propuesta también incluye medidas para las escuelas Además del incremento salarial, el Gobierno provincial presentó una serie de iniciativas vinculadas con las condiciones laborales de los trabajadores de la educación, en respuesta a los reclamos por la sobrecarga de tareas administrativas.

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Entre las medidas planteadas figura la simplificación de procedimientos y el avance en la implementación del Boletín Digital. En las escuelas primarias y secundarias se podrá optar por reemplazar el boletín en papel por el informe digital, mientras que los establecimientos de nivel inicial y primario podrán utilizar un aplicativo para registrar la asistencia diaria y generar una planilla consolidada, en reemplazo del registro en soporte papel.

La propuesta también contempla continuar trabajando en modificaciones del Régimen Académico del nivel secundario, avanzar en la consolidación del Convenio Colectivo de Trabajo Docente y modificar el acuerdo paritario sobre licencias parentales firmado el 30 de junio de 2023.

En este último punto, se prevé incorporar una licencia por vinculación previa al otorgamiento de la guarda con fines de adopción.

Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense señalaron que la propuesta será evaluada por sus cuerpos orgánicos, con la intención de continuar las negociaciones tanto por los salarios como por el mejoramiento de las condiciones laborales.

Diciembre, la próxima instancia de negociación El nuevo ofrecimiento salarial se conoció después de que el último acuerdo entre la Provincia y los sindicatos se alcanzara en julio, cuando se estableció una mejora del 7% en dos tramos: un 5% correspondiente a ese mes y otro 2% para agosto, calculados sobre los haberes de junio.

Aunque estaba prevista una nueva instancia de negociación en septiembre, las conversaciones no derivaron en un incremento para ese período. Esa situación profundizó los reclamos sindicales y desembocó en las medidas de fuerza de los últimos días.

Desde la administración de Axel Kicillof justificaron las limitaciones de la propuesta actual en la situación económica y financiera de la Provincia, marcada —según argumentaron— por la caída de la recaudación, la menor actividad económica y la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional.

La reapertura de las paritarias en diciembre quedó planteada como una instancia para volver a discutir los salarios y evaluar una nueva actualización, aunque todavía no hay precisiones sobre el alcance que podría tener esa negociación.