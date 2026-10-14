San Pedro: La Sociedad Rural alertó por la crecida del Paraná y pidió precaución a los productores

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La entidad advirtió que el repunte del río puede comprometer la actividad ganadera en los campos de isla y recomendó monitorear el nivel del agua y evaluar medidas preventivas.

La Sociedad Rural de San Pedro manifestó su preocupación por la evolución del río Paraná, cuyo nivel registró un incremento en las últimas horas. Ante este escenario, la entidad advirtió sobre los riesgos para las explotaciones ganaderas y la producción en los campos de isla, y pidió a los productores extremar las precauciones y mantenerse atentos a los cambios en las condiciones hidrológicas.

La crecida del río Paraná genera preocupación en el sector rural Desde la Sociedad Rural de San Pedro señalaron que la situación del río pasó de una etapa de seguimiento a un escenario que requiere mayor atención por parte de los productores agropecuarios de la región.

La evolución del caudal encendió las alertas, especialmente entre quienes desarrollan actividades ganaderas en las zonas insulares, donde una suba sostenida del agua puede afectar la permanencia de los animales y comprometer la infraestructura utilizada para la producción.

A través de un comunicado, la entidad explicó que su objetivo es mantener informados a los productores y advertir sobre los posibles riesgos que implica el actual panorama hidrológico.

“Nuestra misión es alertar e informar. Lo que hace pocas horas era una situación de seguimiento se ha transformado en un escenario delicado que requiere atención inmediata, prudencia y un monitoreo permanente”, expresaron desde la organización ruralista.

Advierten sobre los riesgos para la ganadería en los campos de isla El principal motivo de preocupación está relacionado con las explotaciones ganaderas ubicadas en terrenos insulares, donde el avance del agua puede reducir las superficies disponibles para los animales y dificultar las tareas habituales de los establecimientos rurales.

La entidad también advirtió que distintos factores técnicos y climáticos podrían modificar las condiciones del río en el corto plazo. Por ese motivo, consideró fundamental que los productores no pierdan de vista la evolución de los niveles de la cuenca y se anticipen a posibles complicaciones.

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Si bien el alerta no implica necesariamente que todos los establecimientos deban retirar de inmediato su hacienda, la recomendación apunta a evaluar cada situación y contar con alternativas de respuesta ante una eventual continuidad del repunte.

La prevención resulta especialmente importante para quienes tienen animales e infraestructura en sectores expuestos a las variaciones del nivel del Paraná.

Recomiendan monitorear el nivel del agua y preparar planes de contingencia Ante este panorama, la Sociedad Rural de San Pedro recomendó a los productores con hacienda en las islas realizar un seguimiento constante de las alturas del río y mantenerse informados sobre los cambios que puedan registrarse durante los próximos días.

Además, pidió revisar los planes de contingencia y analizar con anticipación la posibilidad de retirar preventivamente los animales si el nivel del agua continúa aumentando y las condiciones de los campos dejan de ser seguras.

La planificación anticipada puede resultar determinante para reducir las pérdidas y evitar que una crecida complique el traslado de la hacienda cuando las condiciones de acceso sean más desfavorables.