San Pedro: Violento asalto en un vivero cerca de la Ruta 9, golpearon a un matrimonio y robaron su auto

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Una banda de al menos cuatro delincuentes armados asaltó a un matrimonio en un vivero cercano a la Ruta 9. El vehículo robado apareció abandonado.

Un matrimonio fue víctima de un violento asalto durante la noche del martes en un vivero ubicado en inmediaciones de la Ruta 9, en jurisdicción de San Pedro. Al menos cuatro delincuentes armados irrumpieron en el predio, golpearon a las víctimas y escaparon en un Peugeot 2008 que luego fue encontrado abandonado.

Asalto armado en un vivero de la Ruta 9 El hecho ocurrió en el predio Las Violetas, ubicado a la altura del kilómetro 165 de la Ruta 9. Según trascendió, los delincuentes ingresaron al lugar y abordaron al matrimonio con armas de fuego para exigirles la entrega de dinero en efectivo.

La situación se tornó violenta cuando los asaltantes agredieron físicamente a las víctimas. El propietario sufrió lesiones en la cabeza, mientras que la mujer resultó herida en una de sus manos.

Robaron un Peugeot 2008 para escapar Tras concretar el robo, los delincuentes utilizaron el automóvil Peugeot 2008 perteneciente al matrimonio para abandonar el lugar y continuar con la fuga.

El vehículo fue encontrado posteriormente en un descampado ubicado en las inmediaciones del callejón Guzzo, en cercanías de Gobernador Castro. El hallazgo del rodado aportó un elemento clave para la investigación del asalto.

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Investigan cómo continuó la fuga de los delincuentes A partir del abandono del automóvil, los investigadores buscan establecer qué ocurrió con los integrantes de la banda después de dejar el vehículo. Una de las hipótesis apunta a que pudieron continuar la huida a pie hacia algún sector de la zona.

Otra posibilidad que analiza la Policía es que los asaltantes hayan contado con el apoyo de otro vehículo que los esperaba en las inmediaciones para facilitar el escape.