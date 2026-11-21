San Antonio de Areco: un accidente volvió a poner bajo la lupa la seguridad vial

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Dos automóviles colisionaron en la esquina de Quetgles y Alberdi. Los conductores sufrieron lesiones leves y vecinos reclamaron medidas para mejorar la seguridad vial.

21 de noviembre de 2026 a las 11:18 a. m.

21 de noviembre de 2026 a las 11:18 a. m.

Un siniestro vial se produjo durante la tarde del jueves 19 de noviembre en la intersección de las calles Quetgles y Alberdi, en San Antonio de Areco. Dos automóviles protagonizaron una colisión y sus conductores fueron trasladados al Hospital Municipal Emilio Zerboni, donde habrían ingresado con lesiones de carácter leve.

Dos conductores fueron trasladados al Hospital Emilio Zerboni De acuerdo con información extraoficial, las dos personas que conducían los vehículos involucrados fueron asistidas y derivadas al Hospital Municipal Emilio Zerboni para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha difundido un parte oficial que permita conocer con precisión cómo se produjo el choque ni cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron la colisión.

Por esa razón, todavía no se han podido establecer las responsabilidades en el hecho ni determinar la mecánica del accidente.

Vecinos reclamaron un semáforo en Quetgles y Alberdi. El episodio también volvió a poner en primer plano la preocupación de los vecinos que viven en las inmediaciones y utilizan habitualmente esa intersección.

Durante la cobertura del accidente, residentes del sector se acercaron para plantear la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial y solicitaron la instalación de un semáforo que permita ordenar la circulación vehicular.

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Entre los problemas que señalaron, mencionaron las maniobras de giro en U y la falta de respeto a las prioridades de paso, situaciones que, según describieron, se repiten con frecuencia en esa esquina.

Preocupación por el agua acumulada sobre la calzada. Otro de los aspectos advertidos por los vecinos fue la presencia frecuente de agua acumulada sobre la calzada, una situación que podría afectar las condiciones de circulación y representar un riesgo para quienes transitan por el lugar.

En las imágenes registradas durante la cobertura se observa agua sobre el sector, aunque no se pudo determinar su procedencia ni confirmar si existe alguna pérdida en una cañería.

Los reclamos vecinales fueron planteados a partir de las conversaciones mantenidas durante la cobertura y no existe, hasta el momento, una relación comprobada entre esas situaciones y el choque ocurrido el jueves.