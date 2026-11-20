San Nicolás: un joven de 20 años fue hospitalizado tras un choque entre una moto y una camioneta

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San Nicolás

El accidente ocurrió en la intersección de Figueroa Alcorta y avenida Moreno. El motociclista fue trasladado al hospital por una ambulancia del CEM.

20 de noviembre de 2026 a las 11:25 a. m.

20 de noviembre de 2026 a las 11:25 a. m.

Un motociclista de 20 años debió ser trasladado al hospital de San Nicolás luego de protagonizar un accidente de tránsito con una camioneta durante la noche de este jueves. El siniestro se produjo en la zona norte de la ciudad y motivó la intervención policial y de los servicios de emergencia.

Cómo fue el choque en Figueroa Alcorta y avenida Moreno El accidente ocurrió en la intersección de Figueroa Alcorta y avenida Moreno, donde, por motivos que todavía se intentan establecer, colisionaron una camioneta Ford Maverick y una motocicleta Honda Wave.

La camioneta era conducida por un hombre de 71 años, mientras que la moto estaba al mando del joven de 20. Tras el impacto, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) se hizo presente en el lugar luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre el siniestro.

El motociclista fue trasladado al hospital. Como consecuencia de la colisión, el conductor de la Honda Wave recibió asistencia de una ambulancia del Centro de Emergencias Médicas (CEM), que posteriormente lo trasladó al hospital local para recibir atención.

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Hasta el momento, la información policial no precisó cuál era el estado de salud del joven ni la gravedad de las lesiones sufridas como consecuencia del impacto.

Intervino Policía Científica y la causa quedó caratulada como lesiones culposas. A partir del hecho, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes bajo la carátula de «Lesiones culposas». En la investigación tomó intervención el oficial de servicio de la Comisaría Primera de San Nicolás.