> San Nicolás: la creciente del Paraná comenzó a inundar sectores de las islas

San Nicolás

El río alcanzó los 3,33 metros y el agua ya cubre sectores bajos de las islas, entre ellos el área de las canchas de fútbol del Club Regatas.

La creciente del río Paraná comenzó a dejar sus primeras consecuencias visibles frente a San Nicolás, donde el agua avanzó sobre sectores bajos de las islas y alcanzó las instalaciones deportivas del Club Regatas. Este sábado, el hidrómetro local registró una altura de 3,33 metros, en una tendencia que se mantiene en ascenso.

El agua avanza sobre las islas frente a San Nicolás La suba del Paraná ya se hace notar en la zona de islas frente a San Nicolás. Uno de los sectores afectados es el de la isla del Club Regatas, donde el agua comenzó a cubrir parte de los terrenos y llegó hasta el área donde se encuentran las canchas de fútbol.

Se trata de zonas bajas que suelen ser las primeras en quedar bajo agua cuando aumenta el nivel del río. La situación refleja el avance de la creciente, aunque por el momento no se alcanzaron los valores establecidos para activar los niveles de alerta y evacuación.

El Paraná subió 51 centímetros en once días De acuerdo con los registros de Prefectura Naval Argentina, este sábado 14 de noviembre el río alcanzó los 3,33 metros en San Nicolás. La medición representa cuatro centímetros más que el viernes, cuando el hidrómetro había marcado 3,29 metros.

La evolución de los registros oficiales muestra un incremento sostenido desde comienzos de noviembre. El 3 de ese mes, el Paraná se encontraba en 2,82 metros, por lo que acumuló una suba de 51 centímetros en apenas once días.

La tendencia creciente mantiene la atención sobre la evolución del río y sus posibles consecuencias en las zonas costeras e isleñas de la región.

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A cuánto está el Paraná del nivel de alerta y evacuación Pese al avance del agua sobre algunos sectores de las islas, el Paraná todavía se encuentra por debajo de los niveles de referencia establecidos para San Nicolás.

El nivel de alerta está fijado en 4,20 metros. Con los 3,33 metros registrados este sábado, el río permanece a 87 centímetros de alcanzar ese valor.

En tanto, la altura de evacuación se ubica en los 5 metros, es decir, 1,67 metros por encima de la medición actual.