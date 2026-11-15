San Pedro: aprehendieron a un automovilista que chocó contra una moto y dio positivo en drogas

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El conductor, de 50 años, fue aprehendido tras los análisis toxicológicos. La motociclista, de 35, sufrió una fractura de fémur y permanece bajo atención médica.

15 de noviembre de 2026 a las 09:07 a. m.

15 de noviembre de 2026 a las 09:07 a. m.

Un siniestro vial ocurrido en San Pedro terminó con un automovilista de 50 años aprehendido, luego de que los estudios toxicológicos confirmaran la presencia de estupefacientes. En el choque, protagonizado por un automóvil y una motocicleta, la conductora del rodado menor sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladada al hospital local.

Un choque entre un auto y una moto en San Pedro El accidente se produjo en la intersección de las calles Chivilcoy e Independencia, por causas que todavía se encuentran bajo investigación. En ese lugar colisionaron un automóvil conducido por el hombre de 50 años y una motocicleta guiada por una mujer de 35.

Tras un llamado al servicio de emergencias 911, efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) se hicieron presentes en el lugar y solicitaron una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME 107).

El personal sanitario asistió a la motociclista y dispuso su traslado al hospital local. Allí, los profesionales constataron que presentaba una fractura de fémur derecho con desplazamiento. Por su parte, el automovilista resultó ileso.

La motociclista sufrió una fractura de fémur La lesión de la mujer fue constatada por los médicos del centro de salud, mientras avanzaban las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

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En el marco de la investigación, se realizaron estudios toxicológicos al conductor del automóvil. Los resultados dieron positivo para el consumo de estupefacientes, un dato que fue incorporado a las actuaciones judiciales y motivó una nueva medida por parte de la fiscalía interviniente.

La Fiscalía 11 dispuso la aprehensión del conductor En la causa tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 11, que inicialmente ordenó las actuaciones correspondientes y el secuestro judicial de ambos vehículos involucrados en el siniestro.

Una vez conocido el resultado positivo de los análisis toxicológicos, la fiscalía dispuso la aprehensión del automovilista, la correspondiente notificación de sus derechos y su puesta a disposición de la Justicia.