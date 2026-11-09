> Salto: secuestraron una camioneta por graves infracciones y desarticularon una fiesta clandestina

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Los operativos municipales se realizaron durante el domingo y la madrugada del lunes. También hubo controles en espacios públicos y localidades del partido.

09 de noviembre de 2026 a las 10:37 a. m.

09 de noviembre de 2026 a las 10:37 a. m.

La Dirección de Tránsito y Control Urbano de Salto desplegó una serie de operativos preventivos durante el domingo 8 y la madrugada del lunes 9 de noviembre. Los procedimientos terminaron con el secuestro de una camioneta por reiteradas infracciones de tránsito, la desarticulación de una fiesta clandestina con casi 90 asistentes y distintas intervenciones policiales.

Secuestraron una camioneta tras una serie de infracciones graves Uno de los episodios más relevantes ocurrió el domingo al mediodía, en la esquina de Reconquista y Aristóbulo del Valle, donde inspectores municipales retuvieron una Ford EcoSport cuyo conductor habría protagonizado distintas maniobras peligrosas.

Según el informe oficial, el vehículo circulaba en contramano y realizó maniobras que pusieron en riesgo la seguridad vial. Además, el conductor se habría fugado cuando los agentes le indicaron que debía detenerse.

Durante el procedimiento, también se negó a proporcionar sus datos personales, exhibir la documentación obligatoria y someterse al test de alcoholemia. A esto se sumaron agresiones verbales y amenazas hacia el personal de Tránsito.

La situación tuvo otro episodio cuando el hombre ingresó posteriormente al vehículo, que ya se encontraba retenido en la base operativa, para retirar la llave y retirarse sin entregarla a las autoridades.

Ante el escenario de hostilidad, intervino la Policía Comunal, que labró las actuaciones correspondientes y acompañó el traslado de la camioneta mediante una grúa.

Desarticularon una fiesta clandestina con entre 80 y 90 personas Otro de los procedimientos se desarrolló durante los controles nocturnos, cuando inspectores municipales intervinieron en un domicilio ubicado en calle Latrubesse al 300.

Allí se detectó la realización de un evento sin autorización, que reunía a entre 80 y 90 personas. Los agentes procedieron a desarticular la fiesta y finalizaron la actividad.

En paralelo, durante la madrugada del lunes, los móviles de Control Urbano acudieron al Parque Tobín, cerca de la 1:30, ante la presencia de unas diez motocicletas cuyos ocupantes ocasionaban disturbios. La intervención permitió dispersar al grupo.

A las 2:00, durante un recorrido por la zona céntrica, en inmediaciones de la plaza San Martín, los agentes detectaron a un hombre en actitud sospechosa y dieron aviso al Centro de Monitoreo y a la Policía Comunal para su identificación.

Controles en Berdier, Gahan y distintos puntos de Salto El despliegue también incluyó procedimientos en las localidades de Berdier y Gahan, además de distintos sectores de la planta urbana.

Durante el domingo, desde las 8:00, los inspectores realizaron tareas de ordenamiento vehicular en Berdier, con motivo de la Fiesta de la Tortita Negra. Por la tarde, se establecieron controles preventivos en avenida Costanera, calle Paroissien y en la zona de avenida Di Paola y Bernardo Houssay.

En Gahan, alrededor de las 4:30 del lunes, se llevó adelante un operativo durante la desconcentración de un evento bailable. En ese contexto se registraron disturbios que requirieron la intervención conjunta de la Policía Comunal y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La camioneta secuestrada quedó alojada en el depósito municipal de Gahan, mientras que las actas de constatación e infracción fueron puestas a disposición del Juzgado de Faltas de Salto.