San Nicolás: cuánto tiempo puede permanecer un auto estacionado en la calle y qué dice la normativa

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San Nicolás

Las notificaciones municipales otorgan 24 horas para retirar vehículos denunciados, pero el Código de Convivencia contempla un plazo de 15 días para los casos de abandono.

La permanencia de automóviles estacionados durante varios días en la vía pública generó consultas entre vecinos de San Nicolás, luego de que algunos propietarios recibieran notificaciones municipales para retirar sus vehículos. El procedimiento contempla un plazo de 24 horas y puede derivar en el acarreo mediante una grúa.

Qué establece el Código de Convivencia de San Nicolás El artículo 136 del Código de Convivencia Ciudadana de San Nicolás contempla la situación de quienes abandonen vehículos en la vía pública o sobre las aceras, o los mantengan depositados en esos espacios durante más de 15 días consecutivos.

La normativa establece multas que van de 10 a 1.000 módulos y también contempla la posibilidad de ordenar la remoción del automóvil, con los gastos correspondientes a cargo del infractor.

Este punto resulta importante para entender las diferencias entre los plazos que aparecen en las notificaciones municipales y las disposiciones del Código. Los 15 días están vinculados específicamente con situaciones de abandono o depósito prolongado de vehículos.

Por otra parte, cuando un vecino realiza una denuncia por un automóvil estacionado en determinado lugar, el procedimiento municipal contempla la notificación al propietario y un plazo de 24 horas para retirarlo. Si el vehículo permanece allí una vez vencido ese período, puede intervenir una grúa.

Qué dice la Ley Nacional de Tránsito sobre los autos estacionados La Ley Nacional de Tránsito 24.449 también regula la permanencia de vehículos en la vía pública. En su artículo 49, inciso b), apartado 7, establece la prohibición de estacionar durante más de cinco días o por el plazo que determine la autoridad jurisdiccional.

De esta manera, la legislación nacional reconoce la facultad de los municipios y las autoridades locales para establecer condiciones y plazos específicos en sus respectivas jurisdicciones.

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En San Nicolás, el Código de Convivencia incorpora el plazo de 15 días consecutivos para los casos de vehículos abandonados o depositados en la vía pública. Por eso, no debe confundirse esa disposición con el procedimiento de notificación que otorga 24 horas para retirar un automóvil denunciado.

Además, la Ordenanza 4157 regula el servicio de acarreo mediante grúa para vehículos estacionados en infracción cuando representan un obstáculo para la circulación, el ordenamiento o la seguridad del tránsito.

Qué deben hacer los propietarios que reciben una notificación municipal Los vecinos que reciban una notificación por un vehículo estacionado en la vía pública deben prestar atención al plazo indicado y a los motivos de la intimación. Si se establece un período de 24 horas, no cumplir con el requerimiento puede derivar en la remoción del automóvil mediante una grúa.

Ante estas situaciones, resulta conveniente consultar cuál es la infracción que se atribuye al propietario y qué disposición municipal fundamenta el procedimiento. Esto permite diferenciar los casos de abandono contemplados en el artículo 136 de aquellos en los que se solicita el retiro del vehículo a partir de una denuncia.

Para realizar consultas, los propietarios pueden dirigirse al Juzgado de Convivencia y Faltas o comunicarse con el asistente virtual municipal SantIA a través de WhatsApp, al número 3364 28-4703.