San Nicolás: Regatas cayó ante Central Entrerriano en Gualeguaychú por la Liga Argentina de Básquet

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San Nicolás

El equipo nicoleño perdió 85 a 74 en su visita a Entre Ríos. Un comienzo adverso condicionó su rendimiento, aunque logró achicar la diferencia y pelear hasta el final.

Regatas de San Nicolás sufrió una derrota por 85 a 74 frente a Central Entrerriano, en Gualeguaychú, por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto dirigido por Pablo Dastugue tuvo un inicio complicado que lo obligó a correr desde atrás durante buena parte del encuentro.

Un comienzo complicado para Regatas en Gualeguaychú El Náutico tuvo un arranque muy desfavorable y rápidamente quedó condicionado por la efectividad del equipo local. Central Entrerriano comenzó con un contundente parcial de 13-0 en menos de cuatro minutos, una diferencia que marcó el desarrollo de los primeros pasajes del encuentro.

El primer cuarto terminó con una ventaja importante para el conjunto entrerriano, que se impuso por 30 a 14. Durante el segundo período, Regatas consiguió equilibrar las acciones y encontró algunas respuestas ofensivas, aunque no logró reducir considerablemente la distancia en el marcador.

Central Entrerriano se fue al descanso con una ventaja de 19 puntos, luego de ganar el segundo parcial por 23 a 20. De esta manera, el equipo nicoleño necesitaba una reacción importante para volver a meterse en partido.

La reacción del Náutico y la pelea hasta el final En el tercer cuarto, Regatas mostró otra actitud y comenzó a descontar la diferencia. Después de haber estado 21 puntos abajo, con el marcador 55-34, el conjunto de San Nicolás encontró en Ferreyra y Walton las principales vías de gol para intentar cambiar el desarrollo del encuentro.

La reacción le permitió cerrar el tercer período con una desventaja de nueve puntos (59-68). Incluso, en el comienzo del último cuarto, una nueva conversión de Walton dejó a Regatas a siete unidades (61-68), renovando las expectativas de conseguir una remontada.

El extranjero del equipo nicoleño fue determinante en ese tramo y terminó como máximo anotador del encuentro con 32 puntos. Ferreyra también tuvo una participación destacada, aportando 17 unidades.

Sin embargo, Central Entrerriano supo sostener la diferencia en los momentos decisivos. Con un juego aguerrido y el respaldo de su público, el local resistió los intentos de recuperación del Náutico y terminó asegurando una victoria por 85 a 74.

En el conjunto ganador sobresalieron Pineda, con 23 puntos, y Moussa, con 20. También fue importante el aporte de Catalin, quien sumó 12 unidades para el equipo dirigido por Martín Pascal.

Cómo quedó Regatas en la Liga Argentina y cuándo vuelve a jugar Con este resultado, Regatas sufrió su segunda derrota en cinco presentaciones en la Conferencia Sur. El equipo nicoleño acumula tres victorias y dos caídas, con ocho puntos en la tabla de posiciones, y comparte ese puntaje con Central Entrerriano, que también registra tres triunfos y dos derrotas.

La derrota en Gualeguaychú no modifica el objetivo del conjunto de Pablo Dastugue, que buscará recuperarse rápidamente en su última presentación de la gira por Entre Ríos.

El próximo compromiso será este martes frente a La Unión de Colón, en un encuentro que le permitirá cerrar su recorrido por la provincia y tendrá importancia para volver a sumar en la competencia.

En otro de los partidos correspondientes a la Conferencia Sur, Tomás de Rocamora se impuso en Concepción del Uruguay frente a Provincial de Rosario por 84 a 72.

Síntesis

Central Entrerriano (85): Pérez 9, Moussa 20, Castillo 8, Pineda 23, Catalin 12 (formación inicial); Siboldi 5, Ortega 8 y Lado 0. DT: Martín Pascal.

Regatas (74): Ferreyra 17, Acosta 2, Levato 6, T. Rossi 5, Walton 32 (formación inicial); Singh 7, Ingrata 3, Lemme 2, Manzano 0 y Báez 0. DT: Pablo Dastugue.

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Árbitros: A. Rosas y M. Pietromónaco.

Parciales: 30-14, 23-20, 15-25 y 17-15.

Posiciones – Conferencia Sur