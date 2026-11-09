Un nicoleño ganó $1.852 millones en el Quini 6: fue el único acertador del Tradicional

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San Nicolás

La jugada se realizó en una agencia de calle Italia. Los pozos de La Segunda y la Revancha quedaron vacantes y el próximo sorteo reparte $6.690 millones.

09 de noviembre de 2026 a las 12:26 p. m.

09 de noviembre de 2026 a las 12:26 p. m.

Un nicoleño se convirtió en el único ganador del premio mayor del Quini 6 en el sorteo del domingo. Acertó los seis números de la modalidad Tradicional y se adjudicó 1.852.200.529,20 pesos, correspondientes al concurso 3424 que realizó la Lotería de Santa Fe.

La combinación que le dio el premio fue 01, 16, 25, 29, 37 y 43.

Dónde se vendió la boleta La jugada se realizó en una agencia de lotería ubicada en la calle Italia de la ciudad bonaerense, a unos 70 kilómetros de Pergamino. Hasta el momento no trascendió la identidad del apostador, una situación habitual en este tipo de premios.

Los demás resultados del sorteo 3424 El concurso dejó resultados dispares entre las distintas modalidades.

En el Tradicional, además del ganador nicoleño, hubo 17 apostadores con cinco aciertos, que cobrarán 3.254.275 pesos cada uno, y 924 con cuatro aciertos, que recibirán 17.961 pesos.

Los pozos principales de La Segunda y de la Revancha quedaron vacantes al no registrarse boletas con seis aciertos. Los números sorteados fueron 20, 21, 34, 35, 38 y 39 en el primer caso, y 08, 09, 10, 17, 21 y 32 en el segundo.

En el Siempre Sale, la modalidad que garantiza premio, salieron 07, 14, 31, 36, 42 y 45, con 266 ganadores de cinco aciertos que cobrarán 1.865.834,39 pesos cada uno.