San Nicolás: el río Paraná alcanzó su nivel más alto del año y se acerca a los 3 metros

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San Nicolás

El hidrómetro de Prefectura registró 2,82 metros este martes. El Instituto Nacional del Agua anticipa que la tendencia creciente continuará durante los próximos días.

El río Paraná continúa aumentando su altura frente a las costas de San Nicolás y este martes 3 de noviembre alcanzó los 2,82 metros, la marca más elevada de 2026. El registro de Prefectura Naval Argentina confirma el avance de la creciente y mantiene la atención sobre la evolución del nivel del agua en la región.

El Paraná quedó a 18 centímetros de alcanzar los 3 metros La medición realizada en el puerto de San Nicolás ubica al río a solo 18 centímetros de superar la barrera de los 3 metros. Se trata de un incremento significativo en comparación con los períodos de bajante que marcaron buena parte de los últimos meses.

Pese a la suba, el nivel actual todavía se encuentra por debajo de los parámetros de alerta establecidos para la ciudad, que se ubican en los 4,20 metros.

La creciente comenzó a hacerse más evidente durante las últimas semanas, principalmente en los sectores ribereños y las islas. También requiere atención la situación de arroyos, canales y terrenos bajos, donde las variaciones del nivel pueden provocar anegamientos incluso antes de que el río alcance valores considerados críticos en los registros portuarios.

Qué pronostica el INA para el río Paraná durante noviembre De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el escenario hidrológico mantiene una tendencia ascendente para las próximas semanas. Sin embargo, las estimaciones actuales son más moderadas que algunas de las previsiones que se habían difundido inicialmente.

Desde el organismo explicaron que los períodos prolongados de bajante extrema provocaron modificaciones en la geografía del valle del Paraná. La acumulación de sedimentos y el avance de la vegetación sobre islas y arroyos generan un efecto amortiguador que puede reducir la velocidad de propagación de las ondas de crecida.

Este comportamiento llevó a revisar algunas proyecciones, aunque se mantiene el pronóstico general de recuperación de los niveles del río.

Las lluvias en la cuenca del Plata serán determinantes Otro factor que tendrá incidencia en la evolución del Paraná será el comportamiento de las precipitaciones en los próximos días. Los pronósticos advierten que nuevas lluvias sobre la cuenca media del río Paraguay podrían generar incrementos adicionales en el caudal durante las próximas semanas.

La situación también se observa en Rosario, donde el Paraná llegó a los 3,95 metros durante el lunes y las estimaciones anticipan nuevas subas para la primera quincena de noviembre.

En San Nicolás, los 2,82 metros registrados este martes representan el nivel más alto del año y confirman un cambio respecto de los escenarios de aguas bajas que caracterizaron los meses anteriores.