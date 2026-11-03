> San Nicolás: YPF volvió a aplicar micro aumentos en los combustibles y la nafta Súper superó los $2.200

San Nicolás

Los precios de las naftas y el gasoil registran subas casi diarias en las estaciones de servicio de YPF. Advierten que en diciembre podrían producirse nuevos aumentos de mayor impacto.

Los combustibles de YPF volvieron a registrar incrementos en los surtidores de San Nicolás, donde los pequeños ajustes diarios ya se reflejan en los valores que pagan los consumidores. Este martes 3 de noviembre, la nafta Súper alcanzó los $2.209 por litro, mientras que la Infinia quedó cerca de los $2.400.

Micro aumentos diarios en las estaciones de servicio de YPF Después de un período de relativa estabilidad, los precios de los combustibles comenzaron a modificarse nuevamente en las estaciones de servicio de YPF de San Nicolás. La modalidad elegida es la de aplicar micro aumentos diarios, con variaciones pequeñas que, acumuladas a lo largo de los días, terminan teniendo un impacto considerable en el bolsillo de los automovilistas.

De acuerdo con los valores registrados este martes, el litro de nafta Súper llegó a $2.209, superando por primera vez la barrera de los $2.200. Por su parte, la nafta Infinia, el producto premium de la petrolera nacional, se comercializa a $2.369 por litro.

La actualización también alcanza a los combustibles diésel, utilizados tanto por vehículos particulares como por el transporte de cargas y distintas actividades productivas. En ese segmento, el Diesel 500 pasó a costar $2.469 por litro, mientras que el Infinia Diesel llegó a los $2.575.

Cómo evolucionaron los precios de los combustibles en Argentina Los nuevos movimientos en los surtidores se producen en un contexto de presión sobre los precios internacionales del petróleo, marcado por las tensiones y el conflicto en Medio Oriente.

En Argentina, los incrementos de los combustibles medidos en dólares durante los últimos meses estuvieron por encima del promedio registrado en otros países de Latinoamérica. Entre febrero y septiembre, las naftas acumularon una suba del 16%, mientras que el gasoil registró un incremento del 20%.

Para amortiguar el impacto de las variaciones internacionales, YPF implementó el mecanismo conocido como buffer, una herramienta que busca evitar que las fluctuaciones del precio del petróleo se trasladen de manera inmediata y completa a los consumidores.

A esto se sumó la decisión del Gobierno nacional de postergar parte de las actualizaciones de los impuestos a los combustibles, con el objetivo de moderar el impacto sobre los precios finales. Sin embargo, esas medidas no impidieron que los valores continuaran aumentando de manera gradual.

Qué puede pasar con los precios de las naftas a partir de diciembre Uno de los factores que genera preocupación entre los consumidores es lo que podría ocurrir a partir del próximo mes. El Gobierno nacional dispuso diferir hasta el 1° de diciembre la aplicación de incrementos impositivos que se encontraban pendientes.

La eventual actualización de esos componentes podría generar una nueva presión sobre los precios de las naftas y el gasoil en todo el país. En ese escenario, diciembre aparece como un mes clave para el comportamiento de los combustibles en los surtidores.