> San Nicolás será escenario de un partido clave por la Copa País 2026

San Nicolás

El domingo 8 de noviembre, San Nicolás recibirá el cruce entre la Liga Departamental de Fútbol San Martín y la Liga del Sur de Bahía Blanca. El ganador jugará la final del certamen nacional.

La ciudad de San Nicolás será escenario de una de las semifinales de la Copa País 2026. El próximo domingo 8 de noviembre, el Estadio San Nicolás recibirá el enfrentamiento entre los seleccionados de la Liga Departamental de Fútbol San Martín y la Liga del Sur de Bahía Blanca, que buscarán quedarse con uno de los dos lugares disponibles para la gran final del torneo.

La Liga San Martín y la Liga del Sur jugarán por un lugar en la final El encuentro reunirá a dos representativos regionales que lograron avanzar hasta las instancias decisivas de la competencia y ahora tendrán que definir, en un partido eliminatorio, quién continúa en carrera por el título.

Por un lado estará el seleccionado de la Liga Departamental de Fútbol San Martín, mientras que enfrente tendrá al combinado de la Liga del Sur, representante de Bahía Blanca. Ambos equipos llegan con el objetivo de conseguir una victoria que les permita acceder a la definición del campeonato nacional.

La confirmación del partido en San Nicolás fue difundida por la propia Liga Departamental de Fútbol San Martín y replicada por distintos medios de la región. La designación del escenario representa una oportunidad para que el público local pueda presenciar un encuentro de relevancia dentro del fútbol de ligas.

Copa País 2026: cómo se jugará la otra semifinal La segunda semifinal de la Copa País 2026 tendrá como protagonistas a la Liga Catamarqueña y a la Liga Angaco/Albardón, representante de la provincia de San Juan.

De ese enfrentamiento surgirá el otro finalista del certamen, que deberá medirse con el ganador del cruce que se disputará en el Estadio San Nicolás.

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De esta manera, cuatro seleccionados continúan en competencia y buscarán alcanzar la instancia más importante del torneo. Las dos semifinales definirán a los equipos que tendrán la posibilidad de disputar el título nacional y cerrar su participación con la consagración.

El Estadio San Nicolás recibirá una semifinal nacional La elección del Estadio San Nicolás como sede vuelve a ubicar a la ciudad dentro del calendario de acontecimientos deportivos de alcance nacional. El escenario nicoleño será el punto de encuentro para dos representativos que llegan a una instancia determinante y que buscarán dar el último paso antes de la final.

La expectativa estará puesta en la convocatoria que pueda generar el partido, tanto entre los seguidores de los equipos protagonistas como entre los aficionados al fútbol de la región.