San Nicolás: los 10K de Ternium convocaron a una multitud y consolidaron su lugar en la identidad de la ciudad

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San Nicolás

La 22ª edición de los 10K Ternium agotó los cupos de sus dos distancias y volvió a reunir a miles de participantes en una jornada deportiva con fines solidarios.

La tradicional competencia de San Nicolás volvió a superar las expectativas de sus organizadores. En su 22ª edición, los 10K Ternium completaron las inscripciones de las distancias de 10 y 3 kilómetros antes de la jornada deportiva. Fernando Favaro destacó el crecimiento de la convocatoria y aseguró que la carrera ya pertenece a los vecinos.

Los 10K Ternium agotaron los cupos antes de la competencia La edición 2026 dejó un registro destacado para la organización: por primera vez, las dos modalidades de la prueba completaron sus cupos disponibles con anticipación. Según explicó Fernando Favaro, director de Relaciones con la Comunidad de Ternium, las inscripciones para los 10 kilómetros se habían agotado aproximadamente un mes antes del evento.

Sin embargo, la mayor sorpresa llegó con la distancia participativa de 3 kilómetros. En años anteriores, esta modalidad necesitaba una campaña de difusión sostenida hasta los últimos días para completar los lugares disponibles. Esta vez, la respuesta de los vecinos fue diferente y los cupos se terminaron mucho antes de lo previsto.

Favaro reconoció que la convocatoria lo sorprendió y destacó una de las imágenes que dejó la jornada: una extensa columna de corredores vestidos de naranja recorriendo la avenida Savio.

"Era una columna naranja corriendo por Savio, que era realmente emocionante", expresó el directivo, al describir el movimiento que generó la prueba en distintos sectores de la ciudad.

Fernando Favaro: "Ya no es la carrera de Ternium, sino de la gente" Para el responsable de Relaciones con la Comunidad de la empresa, el crecimiento de los 10K refleja que la competencia logró trascender su origen empresarial y convertirse en una actividad incorporada a la agenda deportiva y social de San Nicolás.

Después de 22 ediciones, la carrera genera expectativas entre los vecinos, que consultan por su realización y esperan cada año la apertura de las inscripciones. "Ya no es la carrera de Ternium sino es de la gente, porque todo el mundo te pregunta, todo el mundo está esperándola", sostuvo Favaro.

El carácter solidario también representa uno de los principales motores de la iniciativa. Cada edición está vinculada con una institución de la comunidad que presenta un proyecto para recibir el acompañamiento de la organización. De esta manera, la participación de los corredores se transforma también en una oportunidad para colaborar con distintas necesidades de la ciudad.

En esta oportunidad, la beneficiaria fue la Cooperadora del Hospital San Felipe, que impulsa un proyecto de remodelación de la unidad de terapia intensiva. Se trata de un sector fundamental para la atención de pacientes de San Nicolás y de distintas localidades de la región.

Favaro destacó la importancia de acompañar una iniciativa vinculada con la salud pública y remarcó el alcance regional del establecimiento sanitario. "Es la unidad que utiliza toda la región, con lo cual nos pusimos a trabajar y, bueno, este es el resultado", manifestó.

Ternium ya trabaja en la próxima edición de los 10K La jornada del domingo 8 de noviembre también estuvo acompañada por condiciones climáticas favorables, un aspecto que contribuyó al desarrollo de la competencia y permitió que los participantes disfrutaran del recorrido por las calles nicoleñas.

"Estamos agradecidos al día que nos tocó, hermosísimo, no solo para organizar el evento, sino para el atleta también", señaló Favaro, quien valoró tanto el trabajo de quienes estuvieron detrás de la organización como la respuesta de los corredores.

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Con la 22ª edición concluida, la empresa comenzará a analizar los resultados y las experiencias recogidas durante la jornada para introducir mejoras de cara al próximo año. El objetivo es sostener el crecimiento de una propuesta que, con el paso del tiempo, consiguió consolidarse entre los acontecimientos deportivos más convocantes de San Nicolás.

"Siempre retroalimentamos de lo que va pasando un año, para el otro año agregarle condimentos y trabajar en la mejora continua", explicó Favaro.