“Encontré mi marca”: Soledad Aita fue tercera en los 10K Ternium en San Nicolás

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Clavó un registro de 38m. 13s. para escoltar a las juninenses Daiana Toval y María Aguilar en la general femenina, una semana después de ganar la tercera edición de la Carrera Rosa en Pergamino. Guillermo Maureso se metió en el Top 20 con récord personal.

Siete días después de haberse quedado con el triunfo en la Carrera Rosa en Pergamino, Soledad Aita volvió a ser gran protagonista. Esta vez en una de las pruebas de calle más convocantes de la región y ratificó el nivel que viene mostrando a lo largo de todo el año. El domingo por la mañana, la atleta pergaminense tuvo otra destacada labor al subirse al tercer escalón del podio de la clasificación general femenina en la 22ª edición de los 10K Ternium, tradicional competencia disputada en San Nicolás.

En una competencia que reunió a 4.000 participantes (1.500 corredores en la distancia principal de 10 kilómetros y el resto en la integrativa, a beneficio del Hospital San Felipe), la integrante del equipo Control G Running cruzó la meta con un destacado registro de 38m. 13s. Ese tiempo le permitió además adjudicarse el segundo puesto en la categoría de 40 a 44 años.

La ganadora de la general femenina fue la juninense Daiana Toval, quien se impuso en 37m. 59s, escoltada por su coterránea María Aguilar (vencedora de la edición anterior) con 38m. 08s, y por Aita, que finalizó a solo 14 segundos de la vencedora.

Este nuevo podio de “Sole” llega una semana después de haber ganado la tercera edición de la tercera edición de la Carrera Rosa en Pergamino (con 39m. 10s), bajando casi un minuto aquel registro para despedirse de la distancia en este año. “Dicen que ‘el que busca encuentra’. Y yo encontré mi marca, hoy pude dejar plasmado todo el trabajo que vinimos haciendo en estos meses, mucho esfuerzo y dedicación como siempre, codo a codo con mi entrenador Mariano García”, expresó la pergaminense en sus redes sociales tras sus últimos 10 kilómetros del año. Y agregó: “Superando todos los obstáculos que tuve a lo largo del año, pero con el compromiso y la convicción de que todo es posible cuando creés en lo que hacés y te aferrás a eso”.

Soledad Aita junto a las juninenses Daiana Toval y María Aguilar, las tres primeras de la general femenina. — @iloverunn Un 2026 de marcas históricas El tercer puesto en suelo nicoleño se suma a una temporada brillante para Aita, en la que logró quebrar importantes registros para el atletismo de Pergamino. Entre sus grandes hitos de este 2026 se destaca el tercer puesto y podio en la general del Campeonato Nacional de Medio Maratón -disputado en el marco del 41° Maratón Internacional “A Pampa Traviesa” en Santa Rosa, La Pampa-, donde estableció la mejor marca histórica de Pergamino en los 21K con un tiempo oficial de 1h. 22m. 48s.

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Además, este año mejoró en Rosario su propio récord pergaminense de maratón (42,195 kilómetros) al detener el cronómetro en 3h. 06m. 42s. (superando las 3h. 08m. 24s. que había logrado en septiembre de 2025 en Buenos Aires); y fue séptima en la general femenina de los 15K New Balance de Buenos Aires, carrera en la que bajó por primera vez la barrera de la hora en esa distancia con un registro de 59m. 11s.

Guillermo Maureso en el Top 20 En la clasificación general masculina de los 10K Ternium, el triunfo quedó en manos del rosarino Daniel Penta (ganador este año en Pergamino de los 10K de la Fundación Leandra Barros) con un tiempo de 30m. 32s, seguido por su coterráneo Salvador Gorosito (30m. 54s) y por Alexis Gardini, de Granadero Baigorria (32m. 49s). Muy cerca del podio se ubicaron dos corredores de nuestra región: el saltense Matías Velázquez -integrante del Team Foster y ganador la semana anterior de la Carrera Rosa en Pergamino- fue cuarto con 32m. 55s, mientras que el colonense Orestes Cáceres ocupó el quinto lugar con 33m. 14s.