Douglas Haig ganó por la mínima y viajará con ventaja a Chivilcoy

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Con gol de Martín Schlottahuer en el cierre del primer tiempo, el “Rojinegro” venció 1 a 0 a Gimnasia por la ida de los cuartos de final de la Reválida. El equipo de Hernán Medina mereció ampliar la diferencia. Un empate en la revancha le alcanzará para meterse en semifinales.

En la tarde de este sábado, Douglas Haig recibió a Gimnasia de Chivilcoy por el partido de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A y logró el triunfo por 1 a 0 en un partido que lo tuvo como absoluto protagonista ante un rival que sólo atinó a defenderse y prácticamente no ejecutó ni un sólo tiro al arco.

El gol del triunfo lo convirtió Martín Schlottahuer en el cierre del primer tiempo. A pesar que lo buscó, el “Rojinegro” no pudo ampliar la diferencia y ahora definirá la clasificación la semana próxima en Chivilcoy, dónde el empate le alcanzará para avanzar a las semifinales. Cabe recordar que la ventaja deportiva favorece a Gimnasia.

El primer tiempo fue muy cerrado. Douglas intentó pero no pudo con el cerrojo defensivo que le propuso Gimnasia. El equipo de Pergamino manejó la pelota y el trámite pero le costó generar situaciones de riesgo ya que el conjunto visitante se abroqueló muy bien de mitad de cancha hacia atrás.

El conjunto de Hernán Medina tuvo algunas aproximaciones mediante Jonatan Palacio pero no fueron demasiado claras para poner en riesgo al arquero rival. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Douglas fue el único que buscó y sobre el final de la etapa tuvo su premio. Un tiro de esquina de Guillermo Pereira fue conectado por Schlottahuer y a los 47' puso el 1 a 0 con el que se fue el primer tiempo.

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En el complemento, Douglas siguió siendo superior e inclusive tuvo chances claras mediante Boris Magnago y Nicolás Canela, pero el arquero Nicolás Dormisch respondió bien y evitó la caída de su arco.

A los 30' hubo una clara mano de Damelio dentro del área, era penal para Douglas pero el árbitro entendió que no tuvo intención y no cobró la pena máxima ante toda la protesta del "Rojinegro". Finalmente, Douglas no pudo ampliar la diferencia a pesar de que lo mereció y ahora buscará cerrar la serie el próximo fin de semana en Chivilcoy.