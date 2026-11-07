Douglas recibe las semifinales del Torneo Federal Juvenil y la Sub 17 va por la final

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El estadio “Miguel Morales” albergará este domingo una triple jornada del certamen del Consejo Federal de AFA. A las 15:00, el “Rojinegro” se medirá ante Maronese de Neuquén. A las 11:00 y 13:00, Sarmiento de Junín y la CAI definirán los finalistas en Sub 13 y Sub 15.

Este domingo, el estadio “Miguel Morales” de Douglas Haig volverá a ser el escenario principal del fútbol formativo nacional al albergar las semifinales del Torneo Federal Juvenil, competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Luego de haber sido una de las sedes de las instancias de octavos y cuartos de final durante el mes pasado, la cancha del “Rojinegro” recibirá una triple jornada que definirá a los finalistas en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

El gran atractivo para el público local estará centrado en el cierre de la programación. A partir de las 15:00, la división Sub 17 de Douglas Haig saldrá a la cancha para medirse ante Maronese de Neuquén con la ilusión de dar el paso a la gran final del certamen. El “Fogonero” buscará hacer valer su localía para meterse en la definición por el título.

En caso de conseguir la victoria este domingo, el Sub 17 “Rojinegro” disputará la final nacional el sábado 21 de noviembre en un escenario inmejorable: el Predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza. Allí se enfrentará con el vencedor de la otra semifinal de la categoría, que protagonizarán Racing de Córdoba y Unión de Santa Fe.

El cronograma completo La actividad dominical en el estadio de Douglas Haig se pondrá en marcha por la mañana con dos duelos protagonizados por las categorías formativas de Sarmiento de Junín y la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, que se verán las caras por duplicado para dirimir el pase a la final en las divisiones menores.

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11:00 - Semifinal Sub 13: Sarmiento de Junín vs. CAI de Comodoro Rivadavia.

13:00 - Semifinal Sub 15: Sarmiento de Junín vs. CAI de Comodoro Rivadavia.