Pergamino Básquet debuta de local en busca de su primer festejo

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El “Equipo de la Ciudad” se presentará este lunes desde las 21:30 ante Deportivo Viedma en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Tras regresar sin victorias de la gira inicial por Entre Ríos, buscará hacerse fuerte ante su público.

La espera llegó a su fin para los amantes del básquetbol. Este lunes desde las 21:30, Pergamino Básquet tendrá su esperado estreno en condición de local en la temporada 2026/2027 de la Liga Argentina, cuando reciba a Deportivo Viedma en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” de Juventud.

Con una creciente expectativa y el impulso de una exitosa campaña de socios, el “Equipo de la Ciudad” saldrá a la cancha ante su público en lo que representa su sexta participación consecutiva en la segunda categoría del básquetbol nacional.

El encuentro de este lunes aparece como la oportunidad ideal para cambiar el chip y sumar el primer festejo oficial en el certamen. El arranque de la Fase Regular de la Conferencia Sur en la ruta resultó esquivo para el conjunto pergaminense, que regresó sin victorias de su exigente gira inicial por Entre Ríos tras afrontar tres compromisos en cinco días. En aquel periplo, el elenco de nuestra ciudad cayó en el debut en Colón frente a La Unión (79 a 64), sufrió una ajustada derrota sobre el cierre en Concepción del Uruguay ante Rocamora (77 a 75) y cerró su paso por tierras entrerrianas el sábado 24 con un traspié frente a Central Entrerriano en Gualeguaychú (90 a 68).

Pese a los resultados adversos, el plantel conducido por Julián Pagura -quien regresó a la institución para liderar esta nueva etapa- contó con más de una semana de trabajo completo en nuestra ciudad para recuperar energías, pulir detalles en el funcionamiento colectivo y fortalecer el aspecto anímico.

Apoyado en una estructura que tiene como capitán a Lorenzo Capponi, Pergamino Básquet buscará cumplir con una de las premisas fundamentales trazadas por su entrenador en la pretemporada: hacerse fuerte en casa para empezar a construir el objetivo de alcanzar el 50% de victorias y pelear en los puestos de playoffs.

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Un rival en plena gira Enfrente estará el siempre exigente Deportivo Viedma, conducido técnicamente por Guillermo Bogliacino. El conjunto rionegrino inició su camino en la temporada con una sólida victoria como local en el estadio “Ángel Cayetano Arias” frente a Pico FC por 86 a 76. Para el “Depo”, su presentación en Pergamino será la segunda escala de una intensa gira de tres partidos en cinco días, de idéntica exigencia a la que debió afrontar Pergamino Básquet en su estreno. Al cierre de esta edición, visitaba a Ciclista Juninense en “El Coliseo del Boulevard”, mientras que tras su paso por nuestra ciudad cerrará su excursión el próximo miércoles en Venado Tuerto enfrentando a Centenario.

El “Equipo de la Ciudad” Para este debut ante su gente, Julián Pagura -acompañado en el cuerpo técnico por sus asistentes Juan Carlos “Pacalo” Picco y Agustín Trebino, y el preparador físico Juan Novakovich- contará con la plantilla conformada por Thiago Gronda, Federico Contrera, Adriano Maretto, Luciano González, Lorenzo Capponi, Jeremías Ledesma, Martín Bonja, Federico Repetti, Genaro Carrera, Facundo Peralta y Francisco Ruiz.

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Socios y formativas gratis Para el estreno de este lunes en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”, los socios de Pergamino Básquet tendrán acceso libre a las tribunas al igual que en el resto de la temporada. Desde la dirigencia recordaron que continúa abierta la campaña de asociados, que ya superó las 150 adhesiones en pocas semanas. Quienes deseen sumarse y acompañar el proyecto -cuyo aporte sostiene tanto al plantel profesional como al equipo de básquet inclusivo y a los seleccionados de la APB- pueden hacerlo descargando la App oficial de Pergamino Básquet. Por un valor mensual de $12.000, la membresía incluye la entrada sin cargo a todos los partidos que el equipo dispute como local en la Liga Argentina y el acceso a una red de descuentos en comercios adheridos de la ciudad.