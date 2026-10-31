Náutico San Pedro recibirá a más de 700 chicos en el 14° Encuentro Nacional de Minibásquet

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Región

El tradicional evento reunirá a delegaciones de Capital Federal y distintos puntos bonaerenses durante dos jornadas de deporte, juegos y convivencia en la costanera.

El Club Náutico San Pedro será escenario este fin de semana de la 14ª edición del Encuentro Nacional de Minibásquet, una propuesta que convocará a más de 700 chicos y chicas de distintas instituciones del país. La actividad, que lleva el nombre de Horacio “Pirulí” Delprino, combinará partidos amistosos, juegos y actividades recreativas.

Náutico será sede de dos jornadas de minibásquet con delegaciones de todo el país El encuentro mantendrá su tradicional formato de dos jornadas y tendrá como escenarios el gimnasio José Geoghegan, las canchas externas, el espacio multiuso de césped sintético y el recientemente inaugurado gimnasio Lino “Vasco” Luri, ubicado en el predio de la costanera, junto al río Paraná.

Además de los partidos amistosos, el cronograma contempla juegos, un campamento y distintos momentos de encuentro entre las delegaciones, que compartirán almuerzos, meriendas y cenas. La propuesta apunta a que los chicos puedan disfrutar de una experiencia deportiva y social, más allá de la competencia.

Entre las instituciones que llegarán desde la Capital Federal se encuentran El Talar, Sunderland, SITAS, Arquitectura, Estrella de Boedo y Comunicaciones.

Por la provincia de Buenos Aires participarán Moreno de Quilmes, Tres de Febrero, Defensores de Hurlingham, Claridad de Ciudadela, Unión Vecinal de Villa Adelina, Ramos Mejía LTC, Sportivo Pilar y Bernal.

La representación local estará integrada por Mitre, Paraná, Pescadores, el Centro de Educación Física (CEF) N° 14 y el club anfitrión.

La organización del Encuentro Nacional de Minibásquet en San Pedro La organización está a cargo de la Subcomisión de Básquet de Náutico, presidida por Juan Ignacio Mallo, junto al coordinador de Minibásquet, Felipe Sánchez. También colaboran la Dirección de Deportes, la Comisión Directiva encabezada por el comodoro Mauricio Gugger y las familias que acompañan el desarrollo de la disciplina.

La cita lleva el nombre de Horacio “Pirulí” Delprino, quien tuvo una destacada participación en la vida institucional como integrante de la Subcomisión de Básquet y dirigente de la Comisión Directiva.

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La primera edición oficial bajo la denominación de Encuentro Nacional se realizó en 2011, aunque la actividad ya se desarrollaba desde años anteriores. Su propósito original fue promover la práctica del básquet entre los más chicos en San Pedro y la región.

Con el paso del tiempo, la convocatoria fue creciendo hasta convertirse en una de las referencias nacionales para las categorías formativas, con la participación de clubes de diferentes localidades.

La historia del básquet en el Club Náutico San Pedro Fundado en 1907, el Club Náutico San Pedro incorporó el básquet a sus actividades durante la década de 1950, a partir de la iniciativa de José “Pepe” Geoghegan y Enrique “Kiko” Keller. Junto a un grupo de colaboradores impulsaron la construcción del primer playón de la institución, inaugurado el 7 de julio de 1951 en el ingreso peatonal de la sede.

Actualmente, la disciplina cuenta con más de 250 deportistas de ambos sexos que participan en los torneos organizados por la Asociación Zárate-Campana.

En la categoría mayores, la primera división masculina atraviesa su quinta temporada consecutiva en el Torneo Pre-Federal, competencia en la que alcanzó la final en 2021.

Además, la temporada actual dejó un logro histórico para la institución: el equipo masculino U15 se consagró campeón del Provincial de Clubes por primera vez y luego disputó el Final Four de la Liga Federal, con Náutico como anfitrión en el gimnasio José Geoghegan.