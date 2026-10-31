> San Pedro: COOPSER renovó su Consejo de Administración y ratificó a Iván Groppo como presidente

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La cooperativa de San Pedro aprobó por unanimidad la Memoria y el Balance del último ejercicio y anunció avances en obras, infraestructura y servicios.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos y Servicios Sociales de San Pedro Limitada (COOPSER) realizó este viernes 30 de octubre sus Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, con la participación de delegados de todos los distritos. Durante el encuentro se renovaron parcialmente las autoridades y se ratificó la continuidad de Iván Groppo en la presidencia de la entidad.

Iván Groppo continuará al frente de COOPSER La Asamblea Ordinaria se desarrolló en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná. Allí, los delegados aprobaron por unanimidad la Memoria y el Balance correspondientes al 82.º Ejercicio Social, cerrado el 30 de junio de 2026.

En el marco del tratamiento del orden del día, se presentó una lista única para integrar el Consejo de Administración. De esta manera, Iván Groppo continuará como presidente, acompañado por Alberto Díaz en la vicepresidencia, Pablo Peralta en la secretaría y Miguel Madrid en la tesorería. También se actualizaron los cargos correspondientes a vocales titulares y suplentes.

Durante su intervención, Groppo presentó un informe sobre el estado de la gestión y destacó la articulación institucional con el gobierno municipal encabezado por el intendente Cecilio Salazar.

Entre los principales proyectos en marcha, mencionó que se encuentra en su etapa final el proceso licitatorio para la construcción de la Estación Transformadora San Pedro Industrial. Además, anticipó que comenzará el despliegue de medidores inteligentes para mejorar la distribución de energía en la región.

Obras, equipamiento y mejoras en los servicios de la cooperativa El informe de gestión también incluyó detalles sobre las inversiones realizadas para fortalecer la infraestructura y ampliar la capacidad operativa de COOPSER.

Entre las incorporaciones se encuentran una nueva unidad de traslado de pacientes, una maquinaria multifunción para trabajos de perforación, hoyado y zanjeo, grúas de última generación para la flota de camiones y un dron destinado a la inspección aérea de las redes de servicio.

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En materia edilicia, se informaron refacciones en las salas velatorias y la reanudación de los trabajos en el predio del ex Salón Comunitario, donde funcionará la futura sede administrativa. El proyecto apunta a modernizar la atención a los asociados y mejorar las condiciones laborales del personal.

Otro de los puntos destacados fue la ampliación de la red de gas natural mediante el Fondo de Obras Públicas Comunitarias. Según se informó, las intervenciones beneficiarán directamente a más de 100 familias de los barrios Aromitos, Polo, La Merced y El Escorial.

En el plano económico y financiero, las autoridades remarcaron el ordenamiento administrativo y la solidez institucional de la cooperativa, aspectos respaldados por los dictámenes de los asesores externos y la sindicatura.

COOPSER modificó los reglamentos de sus servicios sociales Por su parte, la Asamblea Extraordinaria aprobó modificaciones en las reglamentaciones correspondientes a los servicios de Seguro de Vida, Sepelios, Enfermería y Ambulancias.

La reforma establece nuevas condiciones para que personas que no sean asociadas, o que hayan recibido sanciones luego de una evaluación formal, puedan acceder a estas coberturas sociales mediante el pago de una cuota diferencial y bajo pautas específicas.