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San Antonio de Areco: Alambre González y Mental Delta protagonizan una noche a puro rock

El Galpón Chamico despedirá octubre este sábado con música en vivo, gastronomía y un DJ set. La propuesta comenzará a las 20:30.

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31 de octubre de 2026 a las 09:28 a. m.
El Galpón Chamico se prepara para cerrar octubre con una noche dedicada al rock y la música en vivo.

El espacio cultural El Galpón Chamico, de San Antonio de Areco, será escenario este sábado 31 de octubre de una noche dedicada al rock. El reconocido guitarrista Alambre González llegará desde Buenos Aires para compartir escenario con Mental Delta, en una propuesta que combinará música en vivo y actividades para disfrutar durante toda la noche.

Alambre González llega a San Antonio de Areco junto a Mental Delta

La presentación tendrá como uno de sus protagonistas a Alambre González, reconocido guitarrista que llegará desde Buenos Aires para ofrecer su música en el escenario de El Galpón Chamico.

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En esta oportunidad, compartirá la noche con Mental Delta, banda que formará parte de una programación pensada para los amantes del rock y la música en vivo.

La apertura de puertas está prevista para las 20:30, mientras que el espectáculo comenzará puntualmente a las 21:00.

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Gastronomía, vinos y música para continuar la noche

La propuesta no se limitará a los recitales. El público también podrá disfrutar de un servicio de barra y comidas, además de vinos de Bodega Goyenechea.

Una vez finalizados los espectáculos, un DJ set permitirá extender el encuentro y continuar la noche con música y baile.

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Desde la organización informaron que el evento es apto para todo público y que no se suspenderá por lluvia, por lo que la actividad se realizará independientemente de las condiciones climáticas.

El Galpón Chamico despide octubre con una nueva propuesta cultural

La presentación de Alambre González y Mental Delta marcará el cierre de la programación cultural de octubre del espacio de San Antonio de Areco, que durante el mes también ofreció actividades destinadas a distintos públicos.

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Entre ellas se destacó el espectáculo Amapola y su tormenta, de Mochila Caracol, una propuesta orientada a las infancias y las familias que se realizó el domingo pasado.

Quienes deseen obtener más información sobre el recital o consultar por las entradas pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @galponchamico o al teléfono 2325 473580.

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