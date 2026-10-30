Bombazo en el automovilismo: Agustín Canapino correrá en TC Pick Up con un nuevo equipo de Pergamino

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Christian Pereyra y Oscar Pettinari unieron esfuerzos para crear PyP Sport, una estructura de competición íntegramente pergaminense que tendrá como principal figura al múltiple campeón argentino. El proyecto contempla la construcción de una Chevrolet S10.

El automovilismo de Pergamino se prepara para dar un salto de enorme trascendencia en el plano nacional. Christian Pereyra y Oscar Pettinari decidieron unir sus esfuerzos, conocimientos y experiencias para crear PyP Sport, una nueva estructura de competición que nace con un proyecto ambicioso y una confirmación que constituye una verdadera noticia de alto impacto: Agustín Canapino será el piloto de la Chevrolet S10 con la que el equipo debutará en el TC Pick Up durante la temporada 2027.

La incorporación del arrecifeño, considerado uno de los grandes referentes del automovilismo argentino de las últimas décadas, representa un acontecimiento de especial relevancia para una estructura que tendrá sus raíces y su funcionamiento en Pergamino.

No se trata solamente de la llegada de un piloto de primer nivel. PyP Sport comienza a tomar forma con el objetivo de consolidar un equipo competitivo, ampliar su presencia en diferentes categorías y proyectar el trabajo de preparadores y profesionales locales hacia los principales escenarios del país.

La primera gran apuesta será la construcción de una Chevrolet S10 destinada al TC Pick Up. Los trabajos avanzarán con la intención de tener la camioneta terminada antes de que concluya 2026, de manera que puedan realizarse las primeras pruebas y llegar en condiciones al comienzo del próximo campeonato.

El objetivo está definido: participar desde la primera fecha de la temporada 2027, con Canapino al volante.

Un piloto de jerarquía internacional La dimensión del anuncio se comprende al repasar los antecedentes de Agustín Canapino. El piloto de Arrecifes, de 36 años, construyó una de las trayectorias más exitosas del automovilismo nacional y logró trascender las fronteras argentinas con su participación en la IndyCar estadounidense.

Hijo del recordado preparador Alberto Canapino, Agustín comenzó a destacarse desde muy joven. Fue campeón de la Copa Mégane en 2007, conquistó el TC Pista en 2008 y apenas dos años después, con 20 años, obtuvo su primer título de Turismo Carretera, convirtiéndose en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Posteriormente sumó los campeonatos de TC de 2017, 2018 y 2019, antes de alcanzar su quinta corona en 2025, ya con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport.

Su palmarés incluye también siete títulos de Top Race, dos de Súper TC2000 y conquistas en otras especialidades, que lo ubican entre los pilotos más laureados de la historia del automovilismo argentino.

Durante 2023 y parte de 2024 compitió en la IndyCar con el Juncos Hollinger Racing, enfrentándose a figuras internacionales y participando de las legendarias 500 Millas de Indianápolis.

Su regreso a las pistas argentinas tuvo un capítulo extraordinario en 2025, cuando consiguió tres campeonatos en una misma temporada: Turismo Carretera, Turismo Carretera 2000 y TC Pick Up. En esta última especialidad se consagró precisamente con una Chevrolet S10, un antecedente que adquiere particular significado frente al nuevo proyecto pergaminense.

Que un piloto con semejante trayectoria haya sido confirmado para conducir la camioneta de PyP Sport refleja la magnitud del desafío que Pereyra y Pettinari decidieron asumir.

Pereyra y Pettinari Detrás de esta iniciativa aparecen dos nombres vinculados con ámbitos diferentes, pero complementarios, que decidieron asociarse para desarrollar una estructura con identidad propia y proyección nacional.

Christian Pereyra cuenta con una reconocida trayectoria dentro del automovilismo, tanto por su experiencia como piloto como por su trabajo en la preparación y atención técnica de vehículos de competición.

A lo largo de los años fue consolidando su actividad en distintas categorías, con una dedicación especial al desarrollo mecánico y a la organización de estructuras deportivas.

A su lado estará Oscar Pettinari, reconocido empresario pergaminense del rubro de maquinarias agrícolas y titular de Pettinagro, firma vinculada con una de las actividades económicas más importantes de la región.

Pettinari decidió sumarse a Pereyra para aportar su experiencia empresarial, su conocimiento en materia de gestión y su visión organizativa a un proyecto que pretende consolidarse en el exigente ambiente del automovilismo nacional.

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Su incorporación representa un respaldo importante para una iniciativa que, además de capacidad técnica, requiere planificación, administración de recursos y una estructura organizativa capaz de sostener la actividad durante toda una temporada.

La combinación de la experiencia deportiva y mecánica de Pereyra con la trayectoria empresarial de Pettinari constituye uno de los pilares sobre los que se construye PyP Sport.

Ambos comparten el objetivo de desarrollar un equipo competitivo y posibilidades de crecimiento a mediano y largo plazo.

El nacimiento de PyP Sport representa, en ese sentido, algo más que la incorporación de un nuevo equipo al automovilismo argentino. También constituye una oportunidad para fortalecer el trabajo técnico que se desarrolla en Pergamino y darle visibilidad nacional a una estructura surgida íntegramente en la ciudad.

Un proyecto que no se limita al TC Pick Up Si bien la confirmación de Canapino constituye la principal novedad, los planes de PyP Sport contemplan una participación más amplia durante 2027.

Una de las posibilidades que se encuentran en agenda es la incorporación de una segunda camioneta al TC Pick Up, que naturalmente requerirá la confirmación de otro piloto. Se trata de una alternativa que forma parte de los objetivos de crecimiento, aunque todavía no está definida.

En paralelo, la estructura proyecta poner en pista dos autos de Fórmula 3 Metropolitana, categoría que cumple un papel importante en la formación y proyección de jóvenes pilotos.

Uno de esos vehículos será conducido por Agustín Pereira, quien actualmente forma parte de la estructura deportiva. Para la segunda unidad se prevé incorporar otro piloto, cuya identidad todavía no fue confirmada.

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También se mantiene entre las posibilidades la continuidad en el TC Pista, categoría en la que actualmente participa Juan Sandín. La intención es evaluar las condiciones necesarias para sostener esa presencia dentro de una organización que buscará combinar diferentes especialidades.

De concretarse todos los proyectos, PyP Sport podría desarrollar una actividad significativa en el automovilismo nacional, con camionetas, monoplazas y eventualmente un vehículo de TC Pista.

Pergamino ante una oportunidad histórica La creación de PyP Sport y, fundamentalmente, la incorporación de Canapino representan una noticia que excede el interés estrictamente deportivo.

Pergamino cuenta con una extensa tradición automovilística, expresada a través de pilotos, preparadores, mecánicos y equipos que han llevado el nombre de la ciudad a diferentes categorías.

Sin embargo, la posibilidad de contar con una estructura local que tenga como principal figura a uno de los pilotos más importantes del país constituye un acontecimiento de características especiales.

El desafío será transformar esa expectativa en un proyecto sólido, con capacidad técnica, organización y continuidad.

Los próximos meses estarán dedicados a completar la construcción de la Chevrolet S10 y preparar su puesta en pista. Las primeras pruebas permitirán comenzar a evaluar el funcionamiento de la unidad y desarrollar el trabajo necesario para afrontar el campeonato.