San Nicolás: ACTC Educación llega con jornadas de mecánica y educación vial

San Nicolás

Las actividades serán el 1 y 2 de octubre en la UTN San Nicolás, con entrada gratuita y la participación de referentes del Turismo Carretera.

San Nicolás se prepara para recibir una nueva fecha del Turismo Carretera y, en la previa de la competencia, ACTC Educación realizará dos jornadas abiertas y gratuitas en la UTN Facultad Regional San Nicolás. Las propuestas estarán destinadas a estudiantes y a la comunidad, con contenidos vinculados a la mecánica, el automovilismo y la educación vial.

ACTC Educación prepara dos jornadas gratuitas en San Nicolás Las actividades se desarrollarán el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, como parte de la agenda previa a la llegada del Turismo Carretera al Autódromo San Nicolás. La competencia se disputará durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre y corresponderá a la 12ª fecha del campeonato y la segunda instancia de la Copa de Oro.

Las capacitaciones organizadas por ACTC Educación serán de acceso libre y gratuito, aunque requerirán inscripción previa. La propuesta busca acercar a estudiantes y vecinos conocimientos y experiencias relacionadas con el mundo automotor y la seguridad vial.

Jornada de Mecánica de Vehículos con Juan Pablo Gianini La primera actividad tendrá lugar el jueves 1 de octubre, de 14 a 17.30, con acreditaciones desde las 13. Se trata de la Jornada de Mecánica de Vehículos ACTC, orientada a quienes tengan interés en conocer aspectos técnicos y experiencias vinculadas con el automovilismo y la competición.

El encuentro contará con la participación del piloto de Turismo Carretera Juan Pablo Gianini y del ingeniero Julián Vanderstraeten. Ambos formarán parte de una jornada pensada para compartir conocimientos y acercar distintas experiencias del ámbito profesional a los participantes.

Seguí leyendo Región Ramallo: Inauguran una nueva sala de Oncología en el Hospital Gomendio

La actividad se realizará en las instalaciones de la UTN Facultad Regional San Nicolás y forma parte de las propuestas educativas que acompañan la llegada de la máxima categoría del automovilismo argentino.

Taller de Educación Vial con Matías Rossi como invitado El viernes 2 de octubre será el turno del Taller de Educación Vial, que se desarrollará de 9 a 13.30, con acreditaciones desde las 8. La jornada estará enfocada en la prevención y en la incorporación de herramientas vinculadas con la seguridad en el tránsito.

La actividad estará a cargo de Diego Garay y Claudio Alonso, integrantes de la Comisión Deportiva de la ACTC, y contará con la participación especial de Matías Rossi, reconocido piloto de Turismo Carretera.