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San Nicolás: ACTC Educación llega con jornadas de mecánica y educación vial

Las actividades serán el 1 y 2 de octubre en la UTN San Nicolás, con entrada gratuita y la participación de referentes del Turismo Carretera.

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29 de septiembre de 2026 a las 02:35 p. m.
Las actividades, de carácter libre y gratuito y con inscripción previa, se desarrollarán el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, como parte de la agenda que acompaña la llegada de la máxima categoría del automovilismo argentino a la ciudad.
Foto: diarioelnorte.com.ar

San Nicolás se prepara para recibir una nueva fecha del Turismo Carretera y, en la previa de la competencia, ACTC Educación realizará dos jornadas abiertas y gratuitas en la UTN Facultad Regional San Nicolás. Las propuestas estarán destinadas a estudiantes y a la comunidad, con contenidos vinculados a la mecánica, el automovilismo y la educación vial.

ACTC Educación prepara dos jornadas gratuitas en San Nicolás

Las actividades se desarrollarán el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, como parte de la agenda previa a la llegada del Turismo Carretera al Autódromo San Nicolás. La competencia se disputará durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre y corresponderá a la 12ª fecha del campeonato y la segunda instancia de la Copa de Oro.

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Las capacitaciones organizadas por ACTC Educación serán de acceso libre y gratuito, aunque requerirán inscripción previa. La propuesta busca acercar a estudiantes y vecinos conocimientos y experiencias relacionadas con el mundo automotor y la seguridad vial.

Jornada de Mecánica de Vehículos con Juan Pablo Gianini

La primera actividad tendrá lugar el jueves 1 de octubre, de 14 a 17.30, con acreditaciones desde las 13. Se trata de la Jornada de Mecánica de Vehículos ACTC, orientada a quienes tengan interés en conocer aspectos técnicos y experiencias vinculadas con el automovilismo y la competición.

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El encuentro contará con la participación del piloto de Turismo Carretera Juan Pablo Gianini y del ingeniero Julián Vanderstraeten. Ambos formarán parte de una jornada pensada para compartir conocimientos y acercar distintas experiencias del ámbito profesional a los participantes.

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La actividad se realizará en las instalaciones de la UTN Facultad Regional San Nicolás y forma parte de las propuestas educativas que acompañan la llegada de la máxima categoría del automovilismo argentino.

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Taller de Educación Vial con Matías Rossi como invitado

El viernes 2 de octubre será el turno del Taller de Educación Vial, que se desarrollará de 9 a 13.30, con acreditaciones desde las 8. La jornada estará enfocada en la prevención y en la incorporación de herramientas vinculadas con la seguridad en el tránsito.

La actividad estará a cargo de Diego Garay y Claudio Alonso, integrantes de la Comisión Deportiva de la ACTC, y contará con la participación especial de Matías Rossi, reconocido piloto de Turismo Carretera.

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De esta manera, San Nicolás tendrá dos jornadas vinculadas con la formación y el automovilismo antes de la competencia del 3 y 4 de octubre. La iniciativa permitirá a estudiantes y vecinos participar de encuentros con referentes de la categoría y acceder a contenidos relacionados con la mecánica de vehículos y la educación vial.

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