Cuenta regresiva para la Carrera Rosa 2026: deporte, concientización e inclusión

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La tercera edición se disputará el domingo próximo desde las 9:00, con largada frente al Parque Belgrano. Habrá pruebas de 10K y 3K, además de una distancia adaptada y cupos gratuitos para personas con discapacidad. Continúa abierta la inscripción.

Pergamino volverá a teñirse de rosa este domingo 1 de noviembre con la disputa de la tercera edición de la Carrera Rosa, un evento que trasciende lo estrictamente deportivo para consolidarse como un emblema de concientización sobre la prevención del cáncer de mama y de apoyo a la labor de la Asociación Civil Corazones en Acción Pelucas Solidarias Pergamino.

Organizada en conjunto por la ONG local y la Asociación Atlética Pergamino (AAP), con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes del Municipio, la jornada tendrá su epicentro frente al Parque Belgrano. La largada está programada para las 9:00 en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Chile, manteniendo el mismo recorrido de la edición 2025 a través de distintos sectores de la ciudad y con cuatro puestos de hidratación a lo largo del circuito.

Tres modalidades de participación Una de las principales novedades de esta tercera edición es su fuerte impronta inclusiva. Desde Corazones en Acción anunciaron que las inscripciones para personas con discapacidad son totalmente gratuitas, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso de toda la comunidad.

Bajo el lema "En la Carrera Rosa, todos tenemos un lugar", el evento ofrecerá tres alternativas: 10K Competitiva: destinada a atletas y corredores que buscan medirse en la distancia principal; 3K Participativa: pensada para caminar, trotar y compartir en familia; y Distancia alternativa: un recorrido reducido diseñado especialmente para aquellas personas que, por sus posibilidades o necesidades, no puedan completar los 3 kilómetros.

Inscripciones y entrega de kits Las inscripciones transitan sus últimos días con un valor de $40.000 para los 10K competitivos y de $35.000 para los 3K participativos. El kit de corredor incluye la remera oficial de la edición 2026, medalla finisher, hidratación, barra de cereal y cobertura de servicio médico. Quienes deseen sumarse pueden inscribirse a través del enlace en las redes sociales oficiales del evento o comunicándose a los teléfonos 2477-346621 (Agostina) y 2477-342920 (Marcelo).

La entrega de kits se llevará a cabo el sábado 31 de 17:00 a 22:00, y continuará el mismo domingo de la competencia entre las 7:00 y las 8:30. Desde la organización recordaron que para disputar los 10 kilómetros será requisito obligatorio presentar certificado médico o examen habilitante vigente y firmar el deslinde de responsabilidad, mientras que para los 3 kilómetros solo se exigirá el deslinde firmado.

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El historial de la prueba En el plano estrictamente competitivo, la prueba de 10 kilómetros promete un gran espectáculo atlético. Ya confirmaron su presencia en la línea de largada los pergaminenses Ivo Tapia y Soledad Aita, quienes buscarán defender el triunfo obtenido en 2025. En aquella segunda edición —que reunió a más de 400 participantes—, Tapia se quedó con la clasificación general masculina con un registro de 32m. 18s. (escoltado por Martín Baccarelli y Lautaro Ponce), mientras que Aita se impuso entre las damas con un tiempo de 38m. 55s, seguida por Emilia Beyrne y la colonense Mariana Aragón.

A ellos se sumará este domingo una figura de relevancia nacional: el atleta de Salto Matías Velázquez, quien viene de tener una sobresaliente actuación al ser el sexto mejor argentino en el Maratón de Buenos Aires 2026.

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Cabe recordar que el historial de la Carrera Rosa se inició en 2022 con una edición inaugural de lujo, ganada por los atletas de elite Federico Bruno (31m. 00s.) y Daiana Ocampo (38m. 12s.), sobre 10,3 kilómetros, en una jornada en la que Martín Baccarelli y Brenda Bernard se destacaron como los mejores representantes locales.