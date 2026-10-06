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Ivo Tapia y Soledad Aita: doble podio pergaminense en los 10K de Puerto Norte

Finalizaron en el tercer puesto de la general de sus respectivas ramas. Ivo Tapia cruzó la meta en 32m. 33s. y Soledad Aita en 39m. 12s. En Rosario, reafirmaron el positivo año que atraviesan.

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06 de octubre de 2026 a las 03:05 p. m.
Ivo Tapia y Soledad Aita: doble podio pergaminense en los 10K de Puerto Norte
Ivo Tapia y Soledad Aita en plena competencia durante los 10K de Puerto Norte Run.Foto: @cofreja - JORGE COFRE

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Fernando Bongiovanni
Fernando BongiovanniPeriodista

La ciudad de Rosario fue el epicentro el domingo pasado de una verdadera fiesta del atletismo con la disputa de los 21K Puerto Norte Run 2026. La competencia, que convocó a más de 3.000 corredores de todo el país en un circuito rápido e ideal para buscar marcas, contó con una nutrida presencia de atletas de Pergamino. En la distancia complementaria de 10 kilómetros, Ivo Tapia y Soledad Aita se erigieron como los grandes protagonistas pergamienenses al subirse al tercer escalón del podio en la clasificación general de sus respectivas ramas, ratificando el muy buen año deportivo que atraviesan.

El evento se desarrolló sobre un trazado veloz y plano que cuenta con la certificación internacional World Athletics / Distance Races Grado B. Con distancias de 21K, 10K y 4K, la prueba ofreció un marco inmejorable de competencia. En ese contexto de alta exigencia, los pergaminenses lograron destacarse en los puestos de vanguardia.

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Ivo Tapia estiró su buen momento

En los 10 kilómetros, Ivo Tapia ratificó que transita un año positivo. El integrante de la agrupación Rosario Calle y Pista cruzó la meta en la tercera posición de la clasificación general con un registro de 32m. 33s. Además de este podio absoluto, Tapia se quedó con el segundo puesto en la categoría de 23 a 29 años.

La carrera fue ganada por el rosarino Salvador Gorosito (31m. 49s), seguido por Elías Olivera (32m. 16s). El podio del pergaminense cobra aún más valor al darse apenas semanas después de su resonante victoria en el 23° Medio Maratón de la Merced en Pergamino, donde se impuso con su mejor marca personal en la distancia (1h. 11m. 42s). De esta manera, Tapia continúa demostrando su versatilidad y nivel competitivo tanto en los 21 como en los 10 kilómetros.

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Soledad Aita en el tercer escalón del podio durante la premiación de la general femenina de los 10K.

 Soledad Aita, imparable en 2026

Por el lado de las damas, Soledad Aita volvió a demostrar por qué es la principal referente local del atletismo de calle en la actualidad. La integrante del equipo Control G Running, completó los 10 kilómetros en 39m. 12s, tiempo que le permitió adjudicarse la tercera posición en la clasificación general femenina y el segundo lugar en la categoría de 40 a 44 años.

La prueba fue liderada por la rosarina Carla Ianarelli (36m. 52s.), escoltada por Kimey Giménez de Villa Constitución (38m. 34s.). Para Aita, este nuevo logro se suma a una temporada brillante en la que ya dejó su huella: viene de batir el récord pergaminense de maratón en Rosario (3h. 06m. 42s.) y de establecer una nueva marca personal en los prestigiosos 15K de New Balance en Buenos Aires (59m. 11s.). Fiel a su planificación, la pergaminense continúa siendo protagonista en cada distancia en la que compite.

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El muy buen desempeño del equipo Control G Running no se limitó únicamente a la actuación de Aita. Su entrenador, Mariano García, también fue de la partida en los 10 kilómetros y completó una sobresaliente actuación: cruzó el arco de llegada en la posición 16 de la clasificación general con un tiempo de 36m. 36s., registro que le valió además el cuarto puesto en la categoría de 40 a 44 años.

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