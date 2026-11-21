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El futbolista pergaminense, de 38 años, oficializó su retiro con una carta en redes sociales y al día siguiente habló en La Gloria o Devoto de LA OPINION Play. Contó que la decisión llegó de un día para otro y repasó una carrera que lo llevó de Juventud a River, Douglas y Grecia.

A los 38 años, el futbolista pergaminense Pablo Mazza anunció el miércoles último su retiro con una carta publicada en redes sociales. Un día después, en diálogo con el programa La Gloria o Devoto, de LA OPINION Play y FM 105.1, explicó cómo tomó la decisión y repasó los momentos que marcaron su carrera, de Juventud a Grecia.

“A aquel nene que un día soñó con llegar a Primera, hoy puedo mirarlo a los ojos y decirle: Lo logramos”, escribió en el posteo que tituló “El adiós más difícil”. En la carta agradeció a su familia y al fútbol “por los sueños cumplidos”. “Me voy con el cuerpo cansado, con dolores y con miles de recuerdos, pero con la tranquilidad de saber que cada vez que entré a una cancha dejé el alma”, escribió.

Contó que la escribió él mismo y que después un amigo le corrigió algunas palabras: “No soy escritor, pero es todo lo que sentía”. Mientras escribía, dijo, se le cayó “alguna lágrima” al recordar el potrero de la Escuela N° 53 y la canchita junto a la pileta del Parque Municipal, donde empezó a jugar con los chicos del barrio.

Una decisión que llegó de un día para otro Mazza explicó que la decisión se precipitó en los últimos días. “Hasta la semana pasada tenía en mente jugar un año más. Pasaron los días y un día me levanté y dije: ‘No sé si tengo ganas de entrenar todos los días, no sé si tengo ganas de seguir resignando cosas para jugar al fútbol’”, relató.

“Creo que todo lo que hice y todo lo que logré estuvo muy bien, y para mí ya era momento de cerrar esta etapa y disfrutar de otras cosas que durante toda mi vida no pude hacer por dedicarme al fútbol, que es lo mejor que me pasó. Pero hay que ser realista: el fútbol te da mucho, pero también te quita los mejores años de tu vida”, agregó.

Este año jugó en Racing de Colón, que quedó eliminado en cuartos de final del Torneo 6 Ligas. Después no pudo fichar en otro club y estuvo varios meses inactivo, algo que, según dijo, también aceleró su decisión. “Empecé a trabajar, me distancié un poco del fútbol y todos estos meses que no jugué disfruté los fines de semana de una manera distinta. Obviamente me generó una tristeza, porque lo quise toda mi vida, pero también siento una tranquilidad que necesitaba”, afirmó.

Admitió que tuvo un bajón después de dejar de jugar: “Me pasó los primeros días, hasta que entré a trabajar, ocupé la mente y aprendí cosas nuevas. La verdad es que estoy muy bien en ese sentido”. También dijo que hoy existen categorías para veteranos que antes no había: “Tal vez dentro de unos meses decida ir a jugar con mis amigos de toda la vida, comer un asado y disfrutar del fútbol de otra forma”.

Juventud, Douglas y Europa: los mejores recuerdos Eligió tres momentos de su carrera. El primero fue el gol que hizo en una final con Juventud, a los 15 años recién cumplidos: “Fue un momento muy lindo, porque era mi primera experiencia en el fútbol”. El segundo fue el ascenso con Douglas Haig a la B Nacional en 2012: “Fue muy emocionante el festejo, después las calles, ver cómo nos acompañaba la gente. Fue una locura”.

El tercero fue jugar en Europa con Asteras Tripolis, de Grecia. “Un año y medio antes jugaba las copas europeas en la PlayStation y después me tocó vivirlas de verdad. Hay jugadores que son megaestrellas y nunca jugaron una copa”, señaló. En un partido ante Tottenham se reencontró con Erik Lamela, amigo suyo, que lo llevó al vestuario del equipo inglés. Cuando le recordaron el gol de rabona que Lamela le convirtió a Asteras, contestó: “Me crucé de brazos y lo miré”.

También recordó sus dos años en las selecciones juveniles, entrenando en el predio de la Selección: “No me lo hubiese imaginado nunca, más sabiendo que los del interior lo tenemos más difícil”. Contó que su hijo tiene dos o tres cuadernos llenos de recortes de diarios sobre su carrera. “En el momento no lo disfrutaba porque para mí era normal. Pasaba un partido y ya pensaba en el otro, en rendir, en ser mejor”, dijo.

La lesión en River y la muerte de su padre Para Mazza, lo más difícil fueron las lesiones, sobre todo la que sufrió en River cuando estaba por debutar en Primera. “Estaba en mi mejor momento, me tocó la lesión y a los dos meses la muerte de mi papá. Fue un golpe muy duro. Las dos cosas juntas me hicieron tambalear y en un momento pensé en dejar”, contó.

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Sobre su regreso a Juventud en 2009, explicó por qué no volvió al club: “Fueron unos pocos los hinchas que me insultaron y después fueron a la casa de mi abuelo. Eso me dolió mucho, porque era un momento personal complicado. Yo elegí volver a mi ciudad, al club del que había salido, volví gratis y encima me insultaban. Para mí eso cruzó un límite”. Aclaró que sus mejores amigos son hinchas de Juventud y que sigue reuniéndose con ellos.

Douglas, el club que “lo rescató” Jugó con Douglas en tres etapas que suman casi 11 años. Disputó 235 partidos con la camiseta del “Rojinegro” y convirtió 46 goles, 19 de ellos en la Primera B Nacional. “Douglas fue especial porque me rescató en lo futbolístico. Me dio la posibilidad de cumplir el sueño más importante que tenía, y por eso volví cuando regresé de Europa. Tenía un montón de ofertas y decidí actuar con el corazón”, explicó.

Le dolió la forma en que se fue del club: “Pretendía jugar aunque sea un último partido, 10 minutos, para despedirme. Pero por algo se dan las cosas”. Y agregó: “No importa cuántos goles hice, cuántos partidos jugué ni dónde jugué. El cariño de la gente es lo que uno se lleva, y eso no me lo va a sacar nadie”.

Dijo que la mayor frustración de su carrera fue la final por el ascenso que Douglas perdió por penales ante San Miguel en 2023: “Lo había tomado como un reto personal, ser el jugador con dos ascensos a la B Nacional, hasta que otro me supere”.

Las camisetas que no fueron Mazza reveló que estuvo a punto de firmar con Rosario Central e Independiente. “Algún día voy a contar bien la historia de Central, porque fue de película. Tuve que apagar los celulares”, anticipó. Sobre Independiente, dijo: “Es un club grande, me hubiese gustado. Pero justo salió lo de Grecia y me fui”.

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El futuro: ¿ayudante de campo? Sobre la posibilidad de seguir en el fútbol, dijo que no sabe si hará el curso de director técnico. “El día de mañana a lo mejor integro un cuerpo técnico. Me gusta ser ayudante de campo, estar en contacto con el jugador, con el que juega y con el que no juega. Mi personalidad no me permite tomar decisiones tan serias como las de un técnico. Por el momento no tengo pensado dedicarme a eso”, explicó.

LA ENTREVISTA COMPLETA A PABLO MAZZA EN LA GLORIA O DEVOTO



