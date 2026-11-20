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Este sábado, a las 10:30, el “Fogonero” se medirá ante Racing de Córdoba en la cancha N° 1 del complejo “Lionel Andrés Messi” de la AFA. El plantel dirigido por Adrián Aranda partirá en la tarde de este viernes hacia Buenos Aires con la ilusión de coronar su gran campaña.

La ilusión de la categoría Sub 17 de Douglas Haig está a las puertas de su capítulo consagratorio. Este sábado, a partir de las 10:30, el “Rojinegro” se medirá frente a Racing de Córdoba en la final del Torneo Federal Juvenil que organiza el Consejo Federal de la AFA. El partido decisivo tendrá un marco inmejorable: se disputará en la cancha N° 1 del predio “Lionel Andrés Messi” que la casa madre del fútbol argentino posee en Ezeiza.

Con la expectativa en lo más alto, la delegación del “Fogonero” -integrada por 23 personas- emprenderá el viaje hacia la Buenos Aires este viernes por la tarde. Una vez instalados en un hotel porteño, los juveniles y el cuerpo técnico compartirán por la noche una cena de camaradería junto al resto de los planteles finalistas y autoridades del Consejo Federal. Ya en la mañana del sábado, el grupo se trasladará hasta Ezeiza para salir a la cancha en busca del campeonato.

El camino a la definición El conjunto pergaminense llega a esta cita decisiva luego de edificar una campaña sólida haciéndose fuerte en el estadio “Miguel Morales”. Tras dejar en el camino sus respectivos cruces de octavos y cuartos de final durante el mes pasado, Douglas Haig selló su boleto a la definición al superar en casa por 2 a 0 a Maronese de Neuquén en semifinales, gracias a las conquistas de Yamil Malonni y Tomás Becerra. Enfrente estará Racing de Córdoba, que accedió al duelo por la corona tras vencer por 1 a 0 a Unión de Santa Fe en la otra semifinal, disputada en la ciudad de Salta.

El plantel del “Rojinegro” Los futbolistas de Douglas Haig que protagonizarán esta final en Ezeiza son Aureliano Altamirano, Rodrigo Bazán, Tomás Becerra, Alan Cardozo, Mateo Chaparro, Lucio Córdoba, Teo Di Gangi, Francisco Echeverría, Laureano Escudero, Valentín Fernández, Tomás Giribaldi, Álvaro Gorosito, Agustín Magallanes, Yamil Malonni, Alejo Navarreta, Benjamín Pérez, Jeremías Sabbatini y Felipe Salinas. El cuerpo técnico está encabezado por Adrián Aranda como director técnico, acompañado por Matías Bedini (ayudante de campo), Marcelo Pallero (preparador físico) y Pablo Mangione (coordinador).

Las tres finales en Ezeiza La programación sabatina del Torneo Federal Juvenil en el predio “Lionel Andrés Messi” incluirá además las definiciones de las otras dos divisionales, ambas en la cancha N° 3 y con Sarmiento de Junín -que logró sus dos clasificaciones en el “Miguel Morales” ante la CAI de Comodoro Rivadavia- como protagonista por duplicado:

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9:30 – Categoría Sub 15 (Cancha N° 3): Sarmiento de Junín vs. Rosario Central (el “Verde” viene de derrotar 3 a 1 al elenco chubutense, mientras que el “Canalla” dejó en el camino a Unión Santiago por 1 a 0 en Salta).

10:30 – Categoría Sub 17 (Cancha N° 1): Douglas Haig vs. Racing de Córdoba.