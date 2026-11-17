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El preparador pergaminense contó en Fuera de Página cómo se gestó la llegada del piloto arrecifeño al flamante PyP Sport, brindó detalles de la Chevrolet S10 que ya se construye en Pergamino para el TC Pick Up y anticipó los planes integrales de la estructura para 2027.

Semanas atrás, el anuncio sacudió el tablero del deporte motor pergaminense y nacional: Agustín Canapino correrá la temporada 2027 del TC Pick Up con una Chevrolet S10 construida íntegramente en Pergamino por el flamante equipo PyP Sport, la estructura creada por el preparador Christian Pereyra y el empresario Oscar Pettinari. Este martes, en una entrevista con el programa Fuera de Página -que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1-, Pereyra reveló la intimidad de cómo nació la negociación con el piloto más laureado de los últimos años en el automovilismo argentino, brindó precisiones sobre el armado de la camioneta y detalló los múltiples proyectos deportivos que afrontará la escuadra pergaminense.

LA ENTREVISTA COMPLETA A CHRISTIAN PEREYRA

De una charla informal a una realidad La llegada del arrecifeño de 36 años -quien ostenta 18 títulos nacionales, cinco coronas de Turismo Carretera y el antecedente de haberse consagrado campeón del TC Pick Up en 2025 precisamente con una S10- comenzó a gestarse casi por casualidad. Según relató Pereyra, todo surgió en una conversación informal meses atrás en Rafaela, cuando Canapino le comentó que el equipo Canning Motorsport no podría seguir asistiéndolo en la categoría de camionetas el próximo año.

“Medio en broma y medio en serio le dije: ‘Bueno, te la hago yo’, como diciéndole que quería tenerlo en mi equipo. Era como ir a sacar a bailar a la chica más linda, algo difícil”, recordó entre risas. Sin embargo, el tiempo pasó y el llamado esperado llegó durante una fecha del TC Pick Up en La Plata. “Me citó a su semirremolque y me dijo: ‘Se confirma lo que te había comentado, el Canning no puede seguir asistiéndome y me gustaría que la hagas vos a la camioneta, si tenés la posibilidad’”, reconstruyó.

A partir de ese guiño, Pereyra se comunicó de inmediato con Oscar Pettinari -titular de Pettinagro, quien ya venía respaldando los proyectos de Agustín Pereyra (hijo de Christian) y del Toyota Camry pergaminense-, cuya respuesta fue contundente: “Vamos a darle para adelante”. En poco tiempo ambos le dieron forma al PyP Sport, una sociedad que combina la capacidad técnica de Pereyra con la visión empresarial y organizativa de Pettinari, sumando además el acompañamiento de otros empresarios de Pergamino.

TRIBUNA 2 El avance de la S10 y nueva sede Con el inicio del campeonato 2027 estimado para la segunda quincena de febrero, el trabajo contra reloj ya está en marcha. Pereyra precisó que la construcción de la Chevrolet S10 0 km se encuentra actualmente en un 20% de avance, con toda la gestión de repuestos y elementos ya encaminada.

“La idea es terminarla antes de fin de año para que entre a pintura en diciembre o en los primeros días de enero, y empezar con el armado final lo antes posible”, explicó el chasista, quien aguarda además las definiciones técnicas de la categoría respecto a cambios reglamentarios que unificarán criterios aerodinámicos en las carrocerías, especialmente en la zona de los frentes y paragolpes. Antes del debut oficial, el plan contempla realizar un ensayo aerodinámico y una prueba integral en pista. En cuanto a la motorización -en la S10 reglamentariamente puede utilizarse impulsor Chevrolet o Cherokee-, indicó que se definirá en conjunto con el piloto, aunque todo apunta a que también sea de la marca del moño.

La magnitud del acuerdo obligó a replantear toda la estructura operativa. El PyP Sport no funcionará en el taller habitual de Pereyra, sino que se instalará desde cero en un galpón propiedad de Pettinari. “Vamos a armar todo nuevo ahí para arrancar bien ordenados y estar a la altura del piloto que vamos a tener. Me va a demandar mucho tiempo y aprendizaje en aspectos que antes tenía relegados y hoy son predominantes, como la parte comercial, la imagen del equipo y las redes sociales. Incluso estoy haciendo cursos de organización para profesionalizarme al máximo; creo que por primera vez vamos a estar en un escenario ideal de trabajo”, valoró.

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"Es el Messi del automovilismo" Al dimensionar lo que representa contar con el piloto que compitió entre 2023 y 2024 en la IndyCar estadounidense -incluidas las 500 Millas de Indianápolis- y que este año pelea simultáneamente los campeonatos de Turismo Carretera, TC Pick Up y Turismo Nacional, Pereyra reconoció el impacto personal de este paso en su trayectoria como preparador: “La verdad que es un sueño tener al piloto del momento en mi equipo”. Y a la hora de definirlo, no dudó: “Para la gente que no conoce del ambiente, hoy Canapino es Messi para el automovilismo. Es el número uno, el piloto que todos quieren tener”.

Si bien esta será la primera vez que construya un vehículo adaptado a la forma de manejar, frenar y sentarse del arrecifeño, el pergaminense se mostró tranquilo y confiado por las experiencias previas en las que trabajaron juntos, cuando Canapino probó unidades del equipo y asesoró al piloto Juan Sandín. “En tres o cuatro vueltas evolucionamos un montón porque te da mucha claridad sobre el problema que tiene el auto, y para el técnico es mucho más sencillo encontrar la solución. Trabajar permanentemente con él hace que el crecimiento sea ilimitado; nos va a potenciar a todos. Además, cuando nombrás a Agustín te ven de otra manera los sponsors y los proveedores”, destacó, subrayando que el mayor orgullo es “poner todo para que el nombre de Pergamino esté lo más adelante posible”.

Una segunda camioneta, Fórmula 3 y el proyecto Camry Más allá del impacto que genera la figura de Canapino, el PyP Sport proyecta un despliegue amplio en el automovilismo nacional para 2027 desde su flamante sede:

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Segunda Pick Up: Por cuestiones operativas y de sustento económico, el equipo pondrá en pista sí o sí dos camionetas en TC Pick Up o TC Pista Pick Up. La prioridad para ocupar esa segunda butaca la tiene Luis Catelli -a quien Pereyra ya asiste este año-, situación que terminará de definirse en la última fecha del actual calendario; de lo contrario, se evaluará la incorporación de otro piloto.

Fórmula 3 Metropolitana: Tras el reciente paso por el renovado autódromo de Río Cuarto, donde su hijo Agustín Pereyra completó su undécima carrera sumando valiosa experiencia en su año debut -con el asesoramiento de la estructura de Gabriel Satorra-, el equipo construye un monoplaza 0 km modelo 2026. De esta manera, Agustín dejará el chasis 2019 utilizado este año de aprendizaje para dar un salto de calidad en 2027 con el objetivo de pelear entre los cinco o diez primeros, mientras que el segundo auto de Fórmula quedará disponible en la nueva sede para pruebas o alquiler.