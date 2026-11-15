Hazaña en Chivilcoy: Douglas remontó un 0-2 y es semifinalista de la Reválida

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Mariano Mauri y Joaquín Castellano marcaron los goles de la heroica reacción del "Rojinegro", que alcanzó el empate con 10 jugadores. El 2 a 2 ante Gimnasia le alcanzó para cerrar un global de 3 a 2 y continuar en carrera por el ascenso a la Primera Nacional.

Douglas Haig dio este domingo un gran paso en el estadio "José María Paz". En el partido de vuelta de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, el conjunto dirigido por Hernán Medina igualó 2 a 2 frente a Gimnasia de Chivilcoy en un duelo electrizante. Tras el triunfo por 1 a 0 conseguido en la ida en el "Miguel Morales", el empate de visitante le alcanzó al “Fogonero” para imponerse por 3 a 2 en el marcador global y sortear la ventaja deportiva que favorecía al local.

El trámite comenzó cuesta arriba para el elenco pergaminense, que viajó con la premisa de sostener la diferencia obtenida en casa, pero se topó con un rival que no perdonó errores. A los 21 minutos de la primera mitad, Marcos Salvaggio conectó de cabeza para decretar el 1 a 0 parcial y emparejar la serie, un resultado que depositaba a los de Chivilcoy en la siguiente instancia.

El golpe más duro llegó apenas iniciado el complemento. A los 49 segundos del segundo tiempo, Ezequiel Morales capitalizó una imprecisión de Lucas López en la salida del fondo rojinegro y estampó el 2 a 0. El panorama parecía muy complicado y casi irremontable para Douglas Haig, obligado a marcar dos tantos para avanzar a semifinales.

Reacción y desahogo del “Rojinegro” Lejos de acusar el impacto, Douglas Haig sacó a relucir su temperamento y respondió con rapidez. A los 9 minutos del complemento, Mariano Mauri apareció para marcar el descuento con un remate desde afuera del área y volver a meter en partido al “Fogonero”. Con el envión anímico del 1-2, Hernán Medina movió el banco de suplentes -dando ingreso a Joaquín Castellano y Robertino Seratto a los 10 minutos- y adelantó sus líneas en busca de la heroica.

Aunque por pasajes le faltó claridad en los metros finales, el “Rojinegro” nunca bajó los brazos y empujó contra el arco de Nicolás Dormisch. Incluso cuando la historia se complicó aún más por la expulsión del defensor Nicolás Canela a los 36 minutos del complemento, el equipo redobló esfuerzos en inferioridad numérica. El premio a esa insistencia llegó apenas tres minutos más tarde: a los 39', el ingresado Joaquín Castellano desató la locura pergaminense al sellar el 2 a 2 luego de capturar dentro del área un rebote que dio el arquero Dormisch.

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El tramo final fue dramático. Herido en su orgullo, Gimnasia se volcó masivamente al ataque buscando el tanto que le devolviera la clasificación, mientras Douglas resistía cada embate. A los 45 minutos, el local también se quedó con 10 futbolistas tras la tarjeta roja que vio Martín Gallo. Con igualdad numérica nuevamente en cancha, la visita logró enfriar las acciones, se abroqueló con firmeza de mitad de cancha hacia atrás y defendió con uñas y dientes un empate con sabor a hazaña.

El pitazo final del árbitro Fernando Marcos desató el festejo desahogado de todo el plantel y cuerpo técnico. Douglas Haig dio una muestra cabal de carácter en terreno ajeno, superó una prueba de fuego y se instaló entre los cuatro mejores de la Reválida, manteniendo intacto el sueño de ascenso a la Primera Nacional.

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