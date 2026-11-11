Schlotthauer: “El hincha tiene que confiar en este equipo, demostró que está para grandes cosas”

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Autor del gol del triunfo 1 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy y de racha en la Reválida del Torneo Federal A, el delantero de Douglas Haig habló en La Gloria o Devoto de LA OPINION Play. Analizó su presente y anticipó la revancha por el pase a semifinales: “Va a ser una batalla".

En las instancias decisivas, donde los márgenes se achican y cada detalle inclina la balanza, los goles de los delanteros cobran un valor doble. Martín Schlotthauer atraviesa su momento más dulce desde que arribó a Pergamino a mitad de temporada: el pasado sábado, a los 47 minutos del primer tiempo, conectó un cabezazo letal para darle a Douglas Haig la victoria por 1 a 0 frente a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio “Miguel Morales”, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A.

El atacante de 27 años, oriundo de Concepción del Uruguay, ratificó así su racha positiva en el tramo más caliente de la competencia que pone en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional. Venía de abrir el marcador en la goleada 3 a 0 ante Villa Mitre de Bahía Blanca por la vuelta de los octavos de final -también en casa- y volvió a abrir el camino en una serie cerrada para que el conjunto dirigido por Hernán Medina viaje con ventaja a la revancha del próximo fin de semana.

En diálogo con el programa La Gloria o Devoto, que se emite por LA OPINION Play y FM 105.1, Schlottahuer trazó un balance de su evolución personal tras su paso previo por Acassuso, donde no había tenido la continuidad deseada, y explicó cómo logró reencontrarse con su mejor versión goleadora.

“El último tiempo en Acassuso no jugué, entonces había perdido ese ritmo futbolístico que es muy importante y que uno lo gana jugando los partidos. Cuando llegué acá me faltaba eso y me faltaba confianza. Ahora se empezó a dar todo: me siento bien físicamente, mentalmente y con confianza. Creo que estoy demostrando lo que puedo dar y todavía puedo seguir dando mucho más con esta camiseta”, aseguró el delantero.

LA ENTREVISTA COMPLETA A MARTIN SCHLOTTHAUER

La sociedad con Jonatan Palacio Acostumbrado a moverse como única referencia de área en etapas anteriores -como en su recordado ciclo en Independiente de Chivilcoy-, Schlotthauer debió reinventarse en el esquema rojinegro para complementar sus movimientos con los de Jonatan Palacio.

“Me tuve que adaptar rápido a jugar con ‘Jony’, que tiene mucha movilidad; no es un delantero centro que solo se queda ahí a chocar con los centrales, sino que tiene la característica de salir a jugar”, detalló. Y agregó sobre esa transición futbolística: “Como antes jugaba más solo arriba, tuve que ampliar mi forma de jugar, buscarme otros espacios a los que no venía acostumbrado e intentar hacer movimientos nuevos que le sirvan al plantel. Me costó conectar en los primeros partidos, pero con el correr del tiempo y la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico nos fuimos sintiendo mucho más cómodos”.

En esa sintonía, recordó que tras la salida de Sebastián Cejas -ciclo en el que remarcó que el equipo “mostró un juego muy bueno, pero los resultados no acompañaron”-, el plantel fue encontrando un equilibrio determinante con el nuevo cuerpo técnico.

La solidez defensiva, el punto de partida Uno de los pilares de este Douglas Haig modelo play-off es la seguridad en su propio arco. Para Schlotthauer, haber corregido los desacoples que sufrió el equipo durante la Zona Campeonato fue vital para potenciar el ataque en los cruces mano a mano.

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“En la Zona Campeonato, sacando el partido contra San Martín de Formosa, fuimos superiores a todos, creábamos muchas situaciones y no convertíamos; nos llegaban una o dos veces por un error o un mal retroceso nuestro y terminábamos empatando o perdiendo partidos que merecíamos ganar”, analizó.

Hoy la realidad es opuesta: “En estos mano a mano mantener el arco en cero es fundamental porque te da tranquilidad hacia adelante. Sabés que te podés equivocar o errar una situación y vas a estar respaldado atrás. Tenemos muchos jugadores de buen pie y con gol, además de uno de los goleadores del torneo (Palacio), así que sabemos que en algún momento vamos a convertir”.

Una “batalla” en Chivilcoy De cara al choque de vuelta del próximo fin de semana, en el que el “Fogonero” buscará sellar el boleto a las semifinales de la Reválida, Schlotthauer conoce de memoria el escenario que les espera. Su pasado en Independiente de Chivilcoy, enfrentando a Gimnasia en el clásico de esa ciudad, le permite anticipar un trámite de máxima exigencia física.

“Ir a la cancha de Gimnasia siempre es difícil. Ellos conocen bien su cancha, intentan equivocarse lo menos posible; es un campo bastante más chico que el nuestro y el pasto seguramente haga que sea un juego más lento, mucho más a los pelotazos y al roce”, advirtió el atacante entrerriano.

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Consciente del trabajo sucio que deberán asumir junto a Palacio para aguantar la pelota de espaldas ante la línea de cinco defensores del conjunto local y darle respiro a sus compañeros, no dudó en calificar el duelo: “Va a ser una batalla, muy luchado y trabado, como lo fue acá con los centrales agarrándonos y chocándonos todo el tiempo. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, cometer la menor cantidad de errores posibles y ser inteligentes cuando ellos queden mal parados”.

Pese a contar con la ventaja del 1 a 0 (con el empate en Chivilcoy clasificará)-, Schlotthauer descartó de plano una postura conservadora: “Ir a salir a defender el 1 a 0 no está en nuestros planes. Somos un equipo que ha demostrado, tanto con El Linqueño como con Villa Mitre, que siempre sale a buscar el resultado y a imponer su juego porque con la pelota al pie somos superiores. Seguramente en algún momento la vamos a pasar mal y nos van a meter cerca del arco con pelotazos, porque estos partidos son así, pero la idea es salir a convertir para seguir sacando ventaja”.

Sobre el cierre, sin quitar el foco del compromiso inmediato pero reconociendo el entusiasmo que despierta el presente del equipo en los hinchas rojinegros, dejó un mensaje claro: “Por lo que venimos mostrando, la gente ya tiene que estar ilusionada. Nosotros trabajamos partido a partido y hoy tenemos la cabeza puesta únicamente en la vuelta en Chivilcoy, pero el hincha tiene que confiar en este equipo, que ha demostrado en estos play-off que está para grandes cosas”.