La Sub 17 de Douglas se metió en la gran final del Torneo Federal Juvenil

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El “Rojinegro” derrotó 2 a 0 a Maronese de Neuquén en el estadio “Miguel Morales”, con goles de Yamir Malonni y Tomás Becerra, y definirá el título frente a Racing de Córdoba en el predio de la AFA en Ezeiza. Sarmiento de Junín es finalista en Sub 13 y Sub 15.

La ilusión de la categoría Sub 17 de Douglas Haig ya tiene destino de final. En la tarde del domingo, en el cierre de la jornada de semifinales del Torneo Federal Juvenil que albergó el estadio “Miguel Morales”, el equipo conducido por Adrián Aranda venció 2 a 0 a Maronese de Neuquén y se metió en el partido decisivo del certamen organizado por el Consejo Federal de la AFA.

En el partido que completó la triple programación dominical, el “Rojinegro” ratificó todo lo bueno que había mostrado el mes pasado en las instancias de octavos y cuartos de final (también disputadas en su cancha). Con autoridad y eficacia en los momentos clave, el “Fogonero” construyó una victoria sólida con goles de Yamir Malonni y Tomás Becerra, desatando el festejo de los juveniles y del público que acompañó la soleada jornada.

Con este triunfo, el Sub 17 de Douglas Haig se ganó el derecho de disputar la final del certamen en un escenario inmejorable: el Predio de la AFA “Lionel Andrés Messi”, en Ezeiza, el sábado 21 de noviembre. Allí su rival será Racing de Córdoba, que el sábado en la otra semifinal -jugada en la ciudad de Salta- superó por 1 a 0 a Unión de Santa Fe.

Sarmiento en Sub 13 y Sub 15 Previo a la presentación del “Fogonero”, el estadio “Miguel Morales” fue escenario de las semifinales de las categorías Sub 13 y Sub 15, que tuvieron como protagonistas por duplicado a Sarmiento de Junín y a la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia. En ambos cruces la clasificación quedó en manos del “Verde” juninense.

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En el primer turno, por la categoría Sub 13, Sarmiento y la CAI igualaron 2 a 2 en el tiempo reglamentario, y en la definición por penales el equipo de Junín estuvo más certero para quedarse con el pase a la final. Más tarde, en Sub 15, Sarmiento volvió a imponerse al elenco chubutense, esta vez por 3 a 1, sellando su segundo boleto del día al partido decisivo en Ezeiza.

Por su parte, en Salta también se resolvieron el sábado los otros finalistas de ambas: en Sub 13, Unión de Santa Fe derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Tiro de Salta; mientras que en Sub 15, Rosario Central venció 1 a 0 a Unión Santiago de Santiago del Estero.